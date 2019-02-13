ФОТО: Друзья молодой невесты Цекало не понимают, зачем он ей нужен

Российский продюсер и актер Александр Цекало, который недавно развелся с третьей женой, собирается снова жениться. На 27-летней Дарине Эрвин. Правда, друзья невесты в недоумении - зачем ей нужен муж, который старше ее на 30 лет.

Прессе стали известны подробности романа продюсера и шоумена Александра Цекало и 27-летней Дарины Эрвин. Интересными фактами поделился друг актрисы Бен. "Она очень умная девушка. Знает русский (правда, говорит с ужасным акцентом), английский и иврит. Увлекается живописью — у нее неплохо получается, есть даже своя студия", — приводит слова Бена издание StarHit.

По его словам, Дарина всегда пользовалась популярностью у мужчин, но в тоже время была чрезвычайно избирательна. "За ней бегали многие парни, — заявил ее знакомый. — Некоторые буквально атаковали. Помню, один чувак по имени Джек постоянно писал ей в сети: "Испытываю головокружение от неземной красоты", "Три свидания на неделе и ни одного со мной?", "Думаю, мужчины тратят кучу денег, чтобы погулять за руку с тобой". Однако Дарина была избирательна, встречалась далеко не с каждым. Тот Джек так и остался у разбитого корыта".

Как оказалось, на протяжении пяти лет ее связывали отношения с немцем. "Он известный писатель из Берлина. Отношения длились почти пять лет. Причина расставания банальная — Дарина не решилась выйти за него замуж, хотя предложение получила. Через шесть месяцев встретила русского, с которым до сих пор вместе", — продолжил Бен.

Она также заявил, что Цекало и Эрвин уже подписали необходимые документы для свадьбы в Беверли-Хиллз. Она познакомила продюсера с родителями, и те одобрили выбор дочери. "Правда, некоторые друзья не поддержали — им не понравился Цекало. Дело в том, что ребята обожали бывшего бойфренда Дарины — немца. Но не судьба. Зачем ей нужен Цекало? Деньги? Вы думаете, у нее их нет? Сомневаюсь. Но это ее жизнь!" — заключил Бен.

Напомним, что о романе Цекало и Эрвин стало известно в конце декабря прошлого года. Продюсера заметили в одном из московских ресторанов, где он проводил время в компании неизвестной брюнетки. Неловкость ситуации была в том, что законная на тот момент супруга Цекало — сестра Веры Брежневой Виктория Галушка — про адюльтер мужа, судя по всему, не знала.

Публичное заявление от шоумена последовало после романтического новогоднего отдыха в компании новой возлюбленной в Италии: "Я официально разведен и свободен. Мы любим друг друга, обручились. У нас будет семья".

Как сообщалось ранее, девушка родилась в Казахстане, в состоятельной семье. Ее отец по национальности кореец, мама — русская. Девушка часто бывала в Америке, а после окончания школы перебралась туда насовсем. В Нью-Йорке Эрвин училась на факультете актерского мастерства, а позже получила гражданство. Пыталась построить карьеру модели и актрисы в США, однако больших высот не добилась, но в портфолио имеются несколько ролей второго плана.

Что касается внешности, по информации СМИ, молодая невеста Цекало прибегала к помощи пластической хирургии, для того, чтобы добиться нынешних результатов. "Уверен, что девушка прибегла к ринопластике. Явно сузила кончик носа и вставила силиконовый имплантат, моделирующий форму. Присутствуют инъекции в скуловую дугу, углы нижней челюсти, подбородок. Некоторые могут подумать, что Дарина удаляла комки Биша. Заявляю — нет! Такой эффект дали возрастные изменения лица и работа над собой — посмотрите, как она похудела", — заявил пластический хирург Александр Вдовин.

Хирургическое вмешательство во внешности Дарины подтвердили и фотографы, с которыми она когда-то сотрудничала. "Дарина связалась со мной несколько лет назад через общего друга, — рассказала фотограф Холли Линч. — Хотела сделать портретные снимки. Конечно, мой труд был вознагражден, не согласилась бы сотрудничать бесплатно. Барышня она ошеломляющая, легкая в общении. Думаю, со времени нашей встречи у нее было много пластических операций. Если посмотреть старые снимки, она совсем другая".

View this post on Instagram A post shared by shou biznes news (@shou_biznes_news) on Feb 13, 2019 at 3:38am PST