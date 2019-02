Друзь обвиняет Бера в провокации в связи со скандалом в игре "Кто хочет стать миллионером"

Первый канал проверит заявления главного редактора телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера, который обвинил "знатока" телеигры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в попытке подкупа перед эфиром. Сам Друзь в ответ заявил, что на нечестную игру его якобы пытался спровоцировать Бер.

"Голос на [опубликованных] записях Бера действительно мой, и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами", - сказал Друзь изданию РБК.

Бер в комментарии Русской службе Би-би-си назвал версию Друзя "детским лепетом". "К ней [версии] много вопросов", - сказал он.

По мнению Бера, ответ Друзя не опровергает его слова. При этом редактор признал, что у него нет доказательств того, что инициатива исходила именно от "знатока".

Также Бер сообщил, что его расстроило заявление напарника Друзя по игре Виктора Сиднева, рассказавшего РБК, что ему якобы было известно о "сговоре".

Русская служба Би-би-си пересказывает версии участников скандала.

Что говорят стороны конфликта

Версия Ильи Бера

"Сейчас будет неприятный пост", - начал свой пост на страницах "Живого журнала" главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер.

Во вторник днем он написал следующую историю: в ноябре 2018 года, за несколько дней до записи передачи один из игроков, Александр Друзь, якобы предложил редактору предоставить ему список вопросов и ответов в обмен на "долю" от своего трехмиллионного выигрыша.

"Он сказал не такими словами, но намек был вполне прозрачен", - написал Бер.

"Кто хочет стать миллионером?" - развлекательная телевикторина, аналог английской передачи "Who Wants to Be a Millionaire?". Ведущий задает вопросы игроку, за правильные ответы игрок получает определенное вознаграждение, чем сложнее вопросы, тем выше сумма. В России передача выходит на Первом канале.

"Что? Где? Когда?" - интеллектуальное шоу, где команды игроков - "знатоков" - отвечают на вопросы телезрителей. Александр Друзь - один из известнейших "знатоков" передачи и многократный обладатель премии "Хрустальная сова".

Согласно версии Бера, возмущенный предложением Друзя, он решил "попробовать поймать" игрока. Для этого он записал телефонные разговоры, где он будто бы договаривается о вознаграждении и надиктовывает вопросы и ответы.

Бер выложил аудиозаписи и расшифровки, на которых якобы обсуждается подкуп. Еще на одном аудио, которое он опубликовал в посте, отчетливо слышно, как он надиктовывает вопросы. Собеседника на другом конце провода слышно плохо и однозначно сказать, кому принадлежит голос, довольно сложно (теперь Друзь признал, что это его голос).

Бер утверждает, что придумал следующую схему: он надиктовывает вопросы и ответы с шестого по пятнадцатый, но перед самой игрой заменяет последние пять - самых сложных - вопросов.

Во время игры Друзь и его напарник по игре - еще один известный "знаток" - Виктор Сиднев дошли до последнего вопроса, но дали на него неправильный ответ и завершили игру с несгораемой суммой в 200 тысяч рублей. Сиднев, по мнению Бера, "с вероятностью 99,99%" о сговоре ничего не знал.

Теперь главред "Кто хочет стать миллионером?" хочет, чтобы руководство МАК (Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?") дисквалифицировало Друзя в качестве игрока.

При этом в правоохранительные органы в связи с предполагаемым мошенничеством Друзя Бер обращаться не собирается. "Я считаю, что вопрос репутации здесь гораздо важнее, и наказание в "символическом поле" будет правильным и достаточным", - говорится в публикации.

Версия Александра Друзя

В ночь на среду РБК опубликовал комментарий Друзя в связи с обвинениями редактора "Кто хочет стать миллионером?".

Друзь заявил изданию, что голос на записях Бера действительно принадлежит ему, однако, по словам "знатока", историю редактор программы изложил "с точностью до наоборот". "Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша", - заявил Друзь.

По словам магистра, он "удивился и даже восхитился этой наглости", но решил посмотреть, "насколько далеко может пойти этот человек". По версии Друзя, Бер начал обсуждать с ним детали сделки, а сам он просто "старательно ему подыграл".

После этого Друзь якобы сообщил о произошедшем своему напарнику Сидневу, и вместе они решили "ждать, что будет дальше". Отправляясь на игру, они якобы договорились о следующем: "если на игре будут те вопросы, о которых говорил Бер, то довести съемку до 15-го вопроса, но его ни за что не выигрывать и сообщить о произошедшем руководству "Миллионера".

"Однако все оказалось сложнее, последние пять вопросов не совпадали. Мы просто играли на них и выигрывали. На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ", - рассказал Друзь.

При этом, подчеркнул "знаток", правильный ответ на последний вопрос был ему известен, поскольку ранее он "по этой шахматной задаче делал вопрос для одного из турниров по "Что? Где? Когда?"

"Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо я поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось", - резюмировал Друзь.

Незадолго до этого ситуацию прокомментировал Сиднев. Он сказал РБК, что перед съемками передачи встретился с Друзем в ресторане, и тот сообщил ему, что "звонил Бер и предложил сдать вопросы в обмен на часть выигрыша".

"Я ответил, что мы в этом участвовать не будем и чтобы Саша ни в коем случае не звонил Беру по этому поводу", - заявил Сиднев. По его словам, во время обеда Бер дважды позвонил Друзю, однако сам разговор он не слышал.

Сиднев подчеркнул, что играл честно, и вопросы не были известны ему заранее. Как позже выяснилось, уточнил он, Бер во время беседы перед эфиром сообщил Друзю несколько вопросов, однако самые сложные вопросы были другие.

По мнению Сиднева, Бер обвинил Друзя в попытке подкупа, чтобы его дискредитировать.

Какие вопросы у Первого канала

Бер утверждает, что обсуждал попытку подкупа с одним из руководителей телекомпании "Игра" (компания, которая производит "Что? Где? Когда?"), однако это было "безрезультатно".

При этом, как он уточнил во вторник в разговоре с Би-би-си, представители телекомпании назвали его "низким подлым человеком, который "поступает не по-мужски". "Мне сказали, что это проблема моя и Друзя", - добавил Бер.

Гендиректор телекомпании "Игра" Наталия Стеценко подтвердила, что обсудила ситуацию с Бером и Друзем, и пришла к выводу, что "все неправы".

"Если тебя провоцируют на сомнительные поступки, разве взрослые, достойные, уважаемые люди не должны дать достойный ответ низости?" - говорится в ее заявлении. Как именно, по мнению Стеценко, должны были вести себя участники скандальной истории, она не уточнила.

Бер также утверждает, что обсуждал ситуацию с сотрудниками Первого канала и "Красного квадрата" (компания, которая по франшизе компании Sony Pictures Entertainment производит "Кто хочет стать миллионером?"). По словам Бера, он предупредил одного из руководителей "Красного квадрата" о том, что напишет обличающий пост.

После скандала, который вызвали обвинения Бера, в руководстве Первого канала пообещали разобраться в ситуации. Однако в заявлении пресс-службы подчеркивается, что к истории имеется "масса вопросов".

Во-первых, необходимо проверить достоверность записей телефонных разговоров. Во-вторых, сообщили в пресс-службе, неясно, почему Бер выступил с заявлением только сейчас, хотя передача снималась осенью прошлого года.

В заявлении телеканала подчеркивалось, что вопросы будут заданы как Друзю, так и Беру, после этого будут приниматься какие-то решения.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст в среду предположил, что у Бера и Друзя мог быть личный конфликт.

"Мы разбираемся в этой ситуации с момента, когда узнали о ее существовании... Пока мы можем лишь предполагать, что между двумя участниками этой истории есть личный конфликт, учитывая, что они давно знакомы, оба "знатоки" и активно участвуют в жизни "Что? Где? Когда?", а для выяснения отношений не пожалели использовать другую телевизионную программу", - заявил он ТАСС.

Русская служба Би-би-си во вторник, 12 февраля, направила запрос в телекомпанию "Красный квадрат". Ее гендиректор Алексей Кисин накануне не ответил на звонок.