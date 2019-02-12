Дубль два: Ричард Гир стал отцом во второй раз

Звезда «Красотки» и «Сбежавшей невесты» 69-летний актер Ричард Гир стал отцом во второй раз. У актера и его супруги, 36-летней Алехандры Сильвы, родился мальчик.

Звезда Голливуда эпохи «Красотки» и «Сбежавшей невесты», Ричард Гир, стал отцом во второй раз в жизни. Как сообщило испанское издание Hola!, 69-летний актер и его 36-летняя супруга Алехандра Сильва стали родителями – у них родился сын.

Имя малыша актер и его жена пока не обнародовали.

О том, что пара ожидает появления на свет первого общего ребенка, стало известно в сентябре 2018 года. Тогда Алехандра Сильва выложила в соцсети фотографию, на которой она вместе с мужем встречается с Далай-ламой, давним другом и учителем Ричарда Гира. На снимке духовный лидер тибетского буддизма прикладывает руку к животу Алехандры Сильвы, благословляя будущего младенца.

Ричард Гир и Алехандра Сильва поженились в апреле 2018 года после четырех лет отношений. Церемония бракосочетания состоялась в Испании – она носила исключительно гражданский характер. Позже пара отпраздновала свое вступление в брак на вечеринке в присутствии родных и друзей в доме Ричарда Гира неподалеку от Нью-Йорка.

И у Алехандры Сильвы, и у Ричарда Гира есть дети от предыдущих отношений. Гомеру, старшему сыну Гира, скоро исполнится 19 лет – он родился в браке с его второй женой, актрисой Кэри Лоуэлл.

Алехандра воспитывает пятилетнего сына Альберто, родившегося в браке с Говиндом Фридлендом, сыном Роберта Фридленда – миллиардера, сколотившего состояние на торговле углем и другими минеральными ресурсами. Своего нынешнего мужа она встретила, когда как раз разводилась с предыдущим.

Отношения между Ричардом Гиром и Алехандрой Сильвой завязались в 2014 году, когда актер отдыхал в Италии – его будущей жене принадлежал роскошный бутик-отель, в котором остановилась звезда «Американского жиголо» и «Чикаго», который она приобрела вместе с первым мужем (она выполняла в гостинице функцию управляющего).

Позже, в 2015-м, она рассказала в интервью испанскому изданию Hola!, что давно была знакома с голливудским актером – Ричард Гир был другом ее семьи, и она знала его не меньше десяти лет. В 2014-м, по словам Сильвы, их буквально притянуло друг к другу, едва они увиделись.

«Наша карма притянулась, едва мы увидели друг друга, — рассказала изданию будущая на тот момент жена Ричарда Гира. – Я не игнорирую разницу в возрасте и понимаю, что это такое – быть рядом со звездой Голливуда, — но когда есть такая сильная кармическая энергия, проблемы исчезают».

Алехандра Сильва – родом из влиятельной испанской семьи. Ее отец Игнасио Сильва Ботас был успешным бизнесменом: с 1995 по 2000 год он владел футбольным клубом «Реал Мадрид». Семья жила в Мадриде, Алехандра вращалась среди высшего света и училась в закрытой частной школе. Среди ее знакомых было много известных футболистов: как сообщало издание People, в свое время у девушки был роман с футболистом «Реал Мадрида» Роберто Карлосом.

Супруга Ричарда Гира активно занимается благотворительностью: она управляет благотворительным фондом Rais (в переводе с испанского – «корни») и борется за то, чтобы в Испании было искоренено такое явление, как бездомность.

«Я спала на улице, чтобы понять, с чем сталкиваются бездомные, — рассказывала она в одном из интервью. – Я не боюсь необходимости засучить рукава и погрузиться в работу. Если я делаю что-то, я вкладываюсь на 100%. Если это не делать, то лучше вообще не браться за дело».

Страсть к отстаиванию прав тех, кто в этом нуждается, связывает Ричарда Гира и его жену. Актер, заинтересовавшийся буддизмом, когда ему было чуть больше 20, уже многие годы борется за права последователей тибетского буддизма и поддерживает Движение за независимость Тибета. Также он участвует в деятельности организации «Выживание», борющейся за права представителей коренных племен, проживающих в разных уголках мира. Кроме того, актер участвует в кампаниях, направленных на сохранение окружающей среды или повышение уровня осведомленности людей о ВИЧ-инфекции.

«Больше всего я люблю в нем любовь к гуманитарной деятельности, — говорит о нем Алехандра Сильва. – Он человек, обладающий невероятной способностью к сопереживанию».