Остались друзьями: Брэд Питт пришел на вечеринку к Дженнифер Энистон

В то время, как звезды музыкального мира получают награды Грэмми, Дженнифер Энистон празднует день рождения. 50 лет звезда сериала «Друзья» решила отметить накануне, в компании старых друзей, близких и даже бывшего возлюбленного Брэда Питта!

Дженнифер организовала вечеринку, на которую пригласила Эллен Дедженерес, Кэти Перри, Орландо Блума, Роберта Дауни – младшего, Барбру Стрейзанд, Тома Форда и других знаменитостей. Мероприятие прошло в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе. Пара рассталась 13 лет назад, но всё еще хранит теплые отношения.

Брэд пытался оставаться незамеченным: прибыл актер на вечеринку в автомобиле с тонированными окнами. Но папарацци все равно удалось узнать Брэда. Кстати, на вечеринку также была приглашена еще одна экс-подруга Брэда Питта – Гвинет Пэлтроу.

Напомним, в разводах Джен видит также и позитивную сторону, ведь расставания с любимыми сделали ее счастливыми. «Я не чувствую пустоты. По моему мнению, мои браки были очень успешными. И когда они подошли к концу, это был выбор, мы решили быть счастливыми. Иногда счастье зависит от расставания. Конечно, было тяжело и каждому было грустно, но в конце концов, жизнь одна, я бы не смогла продолжить отношения из-за страха одиночества. Брак из-за страха – это медвежья услуга. Я не считаю это провалом», — признавалась ранее Дженнифер.

Несмотря на два брака, у Дженнифер нет детей. Заводить их пока актриса не собирается! «Некоторые люди созданы для брака. Я не знаю, насколько это про меня. Кто знает, что ждет меня в будущем в плане семьи? Но сейчас благодаря науке и чудесам мы можем делать позже то, что обычно происходит раньше», — поделилась звезда.

Напомним, в начале года Джастин Теру и Дженнифер Энистон сообщили о своем расставании. Новость повергла в шок поклонников, которые сразу же начали выдвигать свои версии причины произошедшего. Джастин Теру впервые дал комментарии о разводе с Дженнифер в интервью New-York Times.

«Хорошая новость заключается в том, что это, вероятно, было самое нежное расставание без чувства враждебности», — вот так «интересно» комментирует Теру расставание с Энистон.