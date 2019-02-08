"Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Reebok выпустил скандальную рекламу

Reеbok Russia представил новую рекламную кампанию, и она вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети. Рекламные изображения сопровождаются резкими слоганами, которые призваны разрушить стереотипы о «мужских» и «женских» занятиях и популяризировать образ сильной женщины.

Проект называется #НИВКАКИЕРАМКИ — это российская адаптация международного проекта #BeMoreHuman. В российской версии снялись знаменитые спортсменки и активистки: чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева, боец ММА Юстына Грачык, кандидат в мастера спорта по боксу Изабель Магкоева, а также создательница феминистского телеграм-канала «Женская власть» и издания Breaking Mad Залина Маршенкулова. Она же выступила автором провокативных слоганов, среди которых: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», «Прикрыла соски, чтобы вы не порезались» и «Когда говорят „носить на руках“, представляю, как меня носят к гробу».

В день выхода рекламы (7 февраля) часть визуала пришлось удалить.

«Бренд посчитал нужным дать возможность высказаться главным героиням проекта, которые профессионально занимаются традиционно „не женским“ видом спорта — смешанными единоборствами.

К сожалению, уже после публикации некоторых снимков стало понятно, что частично контент не может быть опубликован от лица бренда согласно возрастной политике социальной сети. Тем не менее публикации до сих пор доступны в аккаунтах героинь кампании.

Компания Reebok продолжает поддерживать тех, кто выбирает активный образ жизни, меняется через спорт и фитнес, оставаясь собой», — сообщается в официальном инстаграм-аккаунте производителя спортивной одежды.

Также в поддержку кампании Rebook выпустил видео, в котором девушки рассказывают, почему они выбрали «мужские» виды спорта, почему они считают, что можно заниматься борьбой и оставаться красивой, и осуждают позитивную дискриминацию и сексизм.