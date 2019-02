View this post on Instagram

Каждый день мы встречаем преграды на пути к большим целям. Мы преодолеваем их и движемся вперед, становясь быстрее и сильнее. Кто-то намеревается бросить все и спасовать перед трудностями? Только не я. Я сильнее их всех. Я самый сексуальный боец UFC, и меня зовут Артур МакРеввор. Я вызываю на поединок главаря новой банды - Конора МакГрегора. Выйдем с тобой на поединок, малыш? @parimatch.ru #чозажелтый #заряженпобеждать

A post shared by Ревва Александр (@arthurpirozhkov) on Feb 7, 2019 at 12:34am PST