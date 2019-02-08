"Выйдем на поединок, малыш?" Ревва вызвал на бой Конора Макгрегора

Российский шоумен и комедийный актер Александр Ревва выступил с обращением к ирландскому бойцу UFC Конору Макгрегору. Артист в соцсетях в шутливой форме предложил 30-летнему спортсмену провести поединок.

"Каждый день мы встречаем преграды на пути к большим целям. Мы преодолеваем их и движемся вперед, становясь быстрее и сильнее, — написал Ревва. — Кто-то намеревается бросить все и спасовать перед трудностями? Только не я. Я сильнее их всех".

В своем обращении бывший игрок КВН представился "Артуром МакРеввором", тем самым иронично обыграв имя своего "соперника". Артист также сопроводил публикацию снимком, на котором он предстал в образе бывшего чемпиона UFC.

"Я самый сексуальный боец UFC, и меня зовут Артур МакРеввор. Я вызываю на поединок главаря новой банды — Конора Макгрегора. Выйдем с тобой на поединок, малыш?" — заявил Ревва.