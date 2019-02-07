Панин снова распрощался с "немытой Россией" и собрался в США

Российский актер Алексей Панин собирается поехать в США. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Артист выложил фотографию американской визы и намекнул, что собирается эмигрировать из России. Под снимком он пояснил, что это "билет в один конец". Кроме того, он процитировал стихотворение Михаила Лермонтова:

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.

Некоторые подписчики пожелали Панину удачи в США, другие же порадовались, что он наконец покидает Россию и заявили, что скучать не будут. Кроме того, многие комментаторы предположили, что виза артиста давно истекла, так как, судя по документу, она была выдана в 2010 году.

В марте 2018 года актер заявил в соцсетях, что вместе с дочерью собирается уехать из России. "Мы просто тупо прилетели в аэропорт, сейчас быстро берем билеты и валим!" — рассказал тогда Панин. Позднее он удалил "прощальное видео" и решил остаться на родине.