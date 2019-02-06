Дима Билан написал книгу, посвящённую самому себе
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lifenews.ru
06.февраля 2019 13:09
Популярный российский певец Дима Билан написал книгу, которую посвятил самому себе. Мемуары получили название "Планета Билан". Об этом сообщает StarHit.
Из книги можно будет узнать о том, почему певец до сих пор не женился. Согласно опубликованной информации, Билан всегда выбирал карьеру, хотя и сам любил, и был любим.
Также Билан признаётся, что он занимается творчеством вовсе не из-за денег. Основной мотиватор 37-летнего артиста — любовь к музыке.
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