Вышел посмертный клип Децла "Inferno"

На ютьюб-канале Децла опубликован новый клип музыканта. Это инструментальная композиция "Inferno". Она ранее выходила на альбоме "μετεμψύχωσις" 2017 года (в переводе с греческого "переселение душ" или "реинкарнация").

"Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер. Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις, должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора", — говорится в описании к видео.

Рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, умер в ночь на 3 февраля после концерта в ижевском клубе "Пош". Ему было 35 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Музыканта похоронят 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве.