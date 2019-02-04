Ингеборга Дапкунайте вышла на связь после пожара: "Со мной и сыном все в порядке, я очень тронута вашей заботой"

Gazeta.ru

Агент Раиса Фомина, которая работает с актрисой Ингеборгой Дапкунайте, рассказала, что не могла связаться с ней после пожара. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

"Я пока ничего не могу вам сказать, потому что я пока не могу ей дозвониться", — сказала Фомина. Она добавила, что точно не знает точно, в какой части дома произошло возгорание. Крупный пожар в доме на Никитском бульваре в центре Москвы начался в квартире российского дирижера Юрия Башмета. По данным издания "Комсомольская правда", музыкант купил эту квартиру на пятом этаже несколько лет назад у американца Джефри Свит Баума. Однако в ней живет его дочь Ксения. Отмечается, что в доме также могут проживать художник Никас Сафронов, актриса Ингеборга Дапкунайте и оперная певица Любовь Казарновская. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, при пожаре погибли 7 человек. По предварительным данным, среди погибших уже идентифицированы мужчина, три женщины и мальчик. Информация о жертвах уточняется. Позднее Дапкунайте сообщила в социальных сетях, что с ней и сыном все в порядке, а также выразила соболезнования пострадавшим. View this post on Instagram Дорогие друзья,на Никитском бульваре ночью случилась трагедия.соболезную пострадавшим. Со мной и сыном все в порядке. A post shared by Ingeborga Dapkūnaitė (@d.ingeborga) on Feb 4, 2019 at 12:26am PST

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