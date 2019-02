View this post on Instagram

Дорогие друзья,на Никитском бульваре ночью случилась трагедия.соболезную пострадавшим. Со мной и сыном все в порядке.

