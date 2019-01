View this post on Instagram

В прошлую субботу я стал амбассадором школы филантропии, которую создаёт Фонд «Друзья». Мне очень нравится эта затея - всем, даже добрыми делами, надо заниматься профессионально. Даже благотворительности надо учиться - чтобы она была эффективной. В будущем - создание первого в России факультета филантропии, который тоже создаст Фонд «Друзья». Пока сделан первый шаг - это мы с @d.ingeborga и @mikhailshats на чтениях в @electrotheatre, которые @friendsfund организовал по поводу запуска проекта.



