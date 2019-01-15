Пару сейчас можно часто увидеть вместе на различных мероприятиях. А на днях Виталина и Прохор поделились снимком и видео в постели, поздравив подписчиков со Старым Новым годом .

Напомним, Прохор Шаляпин стал широко известен после своей женитьбы на предпринимательнице Ларисе Копенкиной, которая была на 28 лет старше певца. Экс-супруга Армена Джигарханяна, которой исполнилось 40 лет, старше Шаляпина на 5 лет.

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Встречаем Старый Новый Год! #виталинацымбалюкромановская #прохоршаляпин #старыйновыйгод #январь2019 #отличноенастроение

A post shared by Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) on Jan 12, 2019 at 11:57am PST