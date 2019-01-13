ФОТО: Дима Билан кардинально сменил имидж

На протяжении длительного времени Дима Билан придерживался брутального образа и предпочитал ходить с щетиной на лице. Но на днях певец удивил поклонников: он решил сбрить привычные всем усы и бороду и, по мнению многих, заметно помолодел, пишет Starhit.

Подписчики Билана отметили, что артист как будто скинул десять лет и стал похож на прежнего себя, тогда еще начинающего певца. К слову, Дима уже не в первый раз меняет свой имидж в начале нового года. В прошлом году перемены в его внешности были настолько сильными, что ходили слухи о серьезной болезни музыканта. Артист сильно похудел и побрился налысо. Но вскоре выяснилось, что тогда он переживал психологический кризис.

«На самом деле, устал. Очень много ответственности. И общения. Бесконечные звонки, и нет четвертой стены, в которую можно отвернуться, выдохнуть и опять пойти работать. Я узнал жизнь гораздо больше за последние два года. Это связано и с личными переживаниями и с планами, которые не воплотились в жизнь. Не мой стиль выворачивать кишки наружу, но я пытался создать семью — и не случилось», — признавался Билан.

View this post on Instagram A post shared by Dima Bilan (@bilanofficial) on Jan 11, 2019 at 4:07am PST

Похоже, что 37-летний певец снова решил начать новый период в своей жизни. Вполне возможно, что на этот раз у него получится все, что он задумал. Ведь совсем недавно артист признавался, что очень хотел бы создать семью и стать отцом. Но пока не смог найти ту самую единственную спутницу.

А в ноябре прошлого года стало известно, что певец стал заслуженным артистом России. Почетное звание музыканту присвоил президент страны Владимир Путин. «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Билану Диме Николаевичу — артисту, Кабардино-Балкарская Республика», — говорилось в документе.

Теперь, когда практически все карьерные амбиции удовлетворены, певец может, наконец-то, всерьез заняться своей личной жизнью. Ведь поклонники все чаще желают ему найти свое семейное счастье и уверены, что их кумир станет не только прекрасным мужем, но и отцом.

Зато в творческом плане у Димы все получается как нельзя лучше. Сейчас Билан готовится к премьере нового шоу «Планета Билан», с которым поедет в большой тур уже в начале февраля. Концерты пройдут в 22 городах России и странах Прибалтики.