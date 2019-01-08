ФОТО: Егор Крид нашел себе новую любовь в Дубае

Мы уже писали о том, что Егор Крид устроил в Абу-Даби скандал, дважды не выйдя на сцену в рамках Новогоднего музыкального фестиваля. Организаторы мероприятия сейчас требуют с артиста потраченные на его приезд деньги. Егор же после всей истории решил не улетать, а остаться в Дубаи. Артист по-быстрому договорился о незапланированном концерте — возможно, чтобы гонораром возместить ущерб Русской Медиагруппе, пишет “Комсомольская правда”.

В свободное время Крид проводил время с огоньком — ходил на экскурсии, посещал дорогие рестораны и клубы. И, конечно, не один. Артисту на одном из мероприятий составила компанию симпатичная брюнетка. Как мы узнали, девушку зовут Карина, она — наша соотечественница, но живет в Эмиратах. В Инстаграме появилось видео, где барышня и Крид курят кальян на камеру. Девушка просит у Егора затянуться дымом, а он выдыхает клубы в камеру. Многие, конечно, удивились — в “Холостяке” 24-летний рэпер высказывался категорически против того, чтобы Даша Клюкина, которая в итоге и победила в шоу, курила что-либо.

Не ясно, как далеко зашли отношения Егора и Карины, но, по крайней мере, дубайская прелестница посетила концерт Крида, откуда активно вела видеотрансляцию.

View this post on Instagram A post shared by CARINA ZAVLINE (@carina) on Jan 1, 2019 at 11:38am PST