Ким Кардашьян и Канье Уэст ждут четвёртого ребёнка

38-летняя Ким Кардашьян и 41-летний Канье Уэст снова станут родителями, пишет Cosmopolitan. Четвертого ребенка супругам вынашивает суррогатная мать. Таблоидам удалось узнать, что у супругов родится мальчик и произойдет это событие уже в мае.

Третий ребенок Ким и Канье, девочка по имени Чикаго, тоже появился от суррогатной матери. Это произошло 11 месяцев назад. По слухам, еще тогда супруги заморозили оплодотворенный эмбрион, и нового ребенка вынашивает та же суррогатная мать.

Первых двух детей, дочь Нот (которой сейчас пять лет) и сына Сейнта (которому три) звезда вынашивала сама. Две первых беременности теледивы протекали с осложнениями, и медики опасались за ее жизнь. После вторых родов врачи запретили ей рожать, потому что это может угрожать и её жизни, и жизни ребёнка.

Кардашьян и Уэст поженились в 2014 году, а начали встречаться за два года до свадьбы. Это третий брак Кардашьян.