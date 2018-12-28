"Все, ему конец": коллеги Башарова отреагировали на поведение артиста

Актриса Татьяна Васильева, которая является коллегой Марата Башарова, прокомментировала информацию о том, что актер сломал нос своей жене.

Впервые услышав об инцидента, Васильева удивилась и сказала, что Башарову придет "конец или даже хуже". "Да вы что? Ну это все, конец уже ему. Может быть, даже хуже", — сказала Васильева. Обсуждать вопрос актриса не стала и положила трубку, сославшись на занятость.

В стороне не остался и заслуженный артист России Владимир Долинский, возмущенный рукоприкладством Башарова. Артист заявил, что за это преступление он должен понести наказание, сообщает РЕН ТВ. В качестве примера Долинский вспомнил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, находящихся в СИЗО за рукоприкладство. "Если это так, то он должен понести по всей строгости наказание с учетом предыдущих его "подвигов". Не имеет значения, Башаров это сделал или кто-то другой. Почему сейчас могут сидеть ребята эти, футболисты, я считаю это абсолютно справедливым. К ним применили те же требования, что и к обычным гражданам нашей страны", — считает Владимир Долинский.

Ранее детали скандала раскрыла теща Марата Башарова. Мама побитой актером Елизаветы Шевырковой в беседе с ФАН раскрыла подробности семейного скандала. Источник, ссылаясь на слова матери потерпевшей, сообщил, что женщина убегала с ребенком от мужа, который догнал ее и ударил по лицу, что привело к перелому носа.

По словам родных Елизаветы, это не первый случай насилия со стороны Башарова. Однако когда год назад он сломал жене палец, она предпочла это не афишировать. Брат Елизаветы Федор подтвердил информацию, сообщив, что сестра обратилась в медучреждение. "Это произошло сегодня. Она находится в больнице", — рассказал в четверг брат Елизаветы StarHit.

Елизавета Шевыркова провела со своей матерью в травмпункте всю ночь, где врачи оказали ей первую помощь. В этот раз женщина уже не смогла молчать и пожаловалась на побои со стороны своего мужа.

Впервые Марат Башаров попал в центр внимания в 2014 году, когда нанес своей бывшей супруге Екатерине травмы головы и также сломал нос. Несмотря на то что Башаров избежал уголовного преследования, многие коллеги и известные личности осудили поведение Марата. Так, в передаче "Сегодня вечером" заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказала ему претензии лично. "Тебе слова, Марат, сейчас никто не давал. Либо ты извинишься сейчас тактично, либо я отсюда ухожу. Тебе вообще не за столами сейчас сидеть и кубки показывать. Тебе в другом месте надо…" — говорила Татьяна Анатольевна.

Башаров сначала растерялся от такого высказывания, а потом начал оправдываться, заявив, что "все люди ссорятся", а Тарасова "не знает, что было на самом деле, и кто кого бил". После этого Башаров извинился перед Екатериной и пожалел, что "не оправдал надежд".

Как и нынешняя жена артиста Шевыркина, Архарова жалела мужа и не подавала на него в суд. "Ему грозил срок до пяти лет лишения свободы, — рассказывала Архарова. — Все справки и доказательства до сих пор находятся у моего адвоката. Но я сжалилась, в первую очередь из-за маленькой Амели (дочь актера от Елизаветы Круцко, она часто гостила у нас. Девочке тогда было всего десять лет, и я не хотела лишать ее отца".

Однако в ноябре прошлого года Башаров пошел на попятную и опроверг все обвинения: на Первом канале он заявил, что не избивал свою супругу. "Говорили, что я избил ее жестоко, но такого не было, — сказал актер в передаче Первого канала. — Это было ужасно. К тому же, после скандала от меня отвернулись многие друзья. Например, Татьяна Тарасова. Она перестала со мной общаться, да и сейчас не выходит на контакт. Татьяна Анатольевна, я вас очень люблю. Не верьте слухам, верьте своему сердцу".

Тогда Башарова поддержала его новая супруга Елизавета и пожаловалась, что вокруг их пары до сих пор ходят неприятные слухи. "Мы приехали, а в сети уже появились новости, будто на островах мы сильно поссорились, что Марат меня избил. Обидно читать подобное, особенно при условии, что на это и намека нет", — сказала Елизавета.