Марат Башаров снова избил жену и сломал ей нос

Российский актер Марат Башаров, известный агрессивным поведением по отношению к женщинам, снова стал участником скандальной истории.

Как сообщил брат жены артиста Елизаветы Шевырковой, Марат избил супругу, которой пришлось обратиться за медицинской помощью, пишет StarHit. По данным издания, Башаров сломал жене нос.

Более того, как сообщает портал, это не первый инцидент в семье актера и его супруги. Брат Елизаветы Федор сообщил, что в прошлом году женщину доставили в медицинское учреждение с серьезной травмой руки. Тогда семья не афишировала проблемы.

Напомним, ранее Башаров был женат на актрисе Екатерине Архаровой, которая заявляла на него в полицию - причиной стало жестокое избиние, в результате которого женщина получила травмы головы и перелом носа. Тем не менее Архарова, которая ушла от мужа, решила с ним не судиться, пожалев не столько Башарова, сколько его 10-летнюю дочь от отношений с Елизаветой Круцко (женщина является его директором).