МАКСАКОВА ПРОКОММЕНТИРОВАЛА ПОЯВЛЕНИЕ ЛЮБОВНИЦЫ ВОРОНЕНКОВА НА ТВ Вдова убитого весной этого года в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова высказалась о 19-летней Александре Авраменко, объявившей себя любовницей политика в эфире ток-шоу «На самом деле». Артистка констатировала, что в данном случае был применен один из методов информационной войны — отвлечение внимания на «негодный объект», передают kp.ru. Певица сочла это бредом и заявила, что ей, как человеку с с юридическим образованием, просто смешно видеть подобные «экспертизы». Она отметила, что настоящий тест на полиграфе проводят наедине со специалистом в абсолютной тишине. Процедура длится по нескольку часов, а составление заключения по ее результатам может занять не один день #максакова #новостизнаменитостей

