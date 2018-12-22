Игорь Николаев показал редкое фото молодой Аллы Пугачевой

В последнее время в Сети все чаще появляются архивные снимки Аллы Пугачевой. К слову, сама Примадонна сама делится своими фото, сделанными десятилетия назад. А накануне и коллега Аллы Борисовны по большой сцене Игорь Николаев опубликовал в своем микроблоге совместную фотографию с певицей, сделанную 31 год назад, пишет Starhit.

На ней еще молодые Пугачева и Николаев одеты по последней моды середины 80-х: Алла Борисовна облачена в широкую футболку зеленого цвета и синие лосины. На Игоре Юрьевиче — белая рубашка с разноцветными принтами и белые брюки. Этот кадр, который с каждым днем приобретает все большую ценность, сделан не на родине артистов.

“Япония. Судя по цифрам в правом нижнем углу фото, — 87-й год прошлого века. Только сейчас, 31 год спустя, разглядел, что глаза-то у меня почему-то закрыты. Видимо, медитирую. Да, чудесное время! Спасибо, Алла!” — написал Николаев в Инстаграме.

Подписчики артиста отметили, что на этот снимке очень прекрасно выглядят, кто-то поблагодарил Игоря Юрьевича за то, что он порадовал таким снимком. К слову, и Николаеву, и Пугачеву удалось пронести свою дружбу сквозь годы, доказав, тем самым, в жестоком мире шоу-бизнеса еще есть место таким понятиям, как взаимное уважение и искренность.

По всей видимости, на Николаева в последнее время нахлынули воспоминания о прошлом. Так, около недели назад он опубликовал в личном аккаунте социальной сети совместное фото с Ириной Аллегровой, сделанное много лет назад. А ранее в микроблоге певца можно было увидеть снимок с мамой, — на нем будущий артист еще совсем маленький. Именно этой фотографией Игорь Юрьевич поздравил родительницу с Днем матери, посвятив ей теплые слова. “Мамулечка, любимая, с праздником тебя! Спасибо за жизнь!” — написал он.

Напомним, 17 апреля Алла Пугачева впервые за много лет даст сольный концерт в честь своего 70-летия. Безусловно, сейчас Примадонну поддерживают многие из ее коллег по большой сцене, в том числе и Николаев. Он уверен: там, где Алла Борисовна, всегда есть “жизнь, творческая энергия и настоящие эмоции”. Поклонники Пугачевой с нетерпением ждут ее выступления. Сама она надеется, что этот вечер пройдет на высшем уровне. “В жизни раз бывает 70 лет. Дай Боже сил мне на этот вечер”, — делилась Примадонна с подписчиками на днях.