Ляшко сорвал заседание Кабинета министров Украины

Глава Радикальной партии Олег Ляшко сорвал заседание Кабинета министров Украины. Трансляцию вел "112 Украина".

Так, Ляшко прорвался на заседание правительства и выразил протест в связи с намерением Кабмина продлить контракт с правлением НАК "Нафтогаз".

Ляшко подошел к микрофону премьера и начал в него кричать. Гройсман выключил микрофон, после чего между премьером и нардепом состоялась словесная перепалка.

"На каком основании ты с ворюгой продлил контракт? Еще бабушку 84 года только что твоя охрана била у Кабмина. Ты для чего это сделал? Это вы превратили страну в балаган, обокрали страну, 1,5 млрд грн премий Коболеву выписали и не возвращали эти деньги. Платите миллионные зарплаты, миллионные премии. Наше требование к правительству - не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Коболевым", - обратился Ляшко к Гройсману.

Нардеп попросил правительство "принять сегодня здесь закон, чтобы семьи платили за коммуналку не более 15% дохода".

"Зубко, не смейся, досмеешься. Через месяц не будет Петра (Порошенко - ред.), я увижу, где ты будешь. Видите, как им весело? Потому что у них космические зарплаты и они нормально живут. 5 лет грабили страну, теперь за месяц до выборов имитируют борьбу с бедностью и думают, что народ настолько глуп, что снова их выберет. Кто тебя выберет? Тебя в колхоз никто не выберет", - заявил Ляшко.

В свою очередь Гройсман назвал поведение нардепа "меганекультурным" и "меганевоспитанным".

"Во-первых, это меганекультурно врываться в зал заседаний, абсолютно некультурно, меганевоспитанно, несдержанно, неэтично. - Ну, короче, вам, я думаю, это не подходит, - врываться в правительство, заходить и начинать кричать. Я вас не пускал? Ну что вы говорите? Вы же уважайте одну вещь. Я там знаю, когда вы хотите прийти на правительство? Каждый человек выполняет свои функции. Есть там управления государственной охраны, у них есть свои инструкции. Вы залетаете, вы же неприкасаемые, вы же очень крутые у нас депутаты. Я людей не бью, а я людей люблю. Более того, искренне люблю, а не по телевидению. И я хожу по земле и встречаюсь с людьми не меньше, чем вы. Возможно, сейчас немножко меньше, ведь вы собираете залы, вам надо вести избирательную кампанию, вы же хотите быть президентом",- ответил Гройсман.

На слова премьера Ляшко ответил вопросительно: "Вы не возражаете?" и добавил, что он, отличие от правительства, "не поднимал цены на газ, не продолжал контракты с врагами и не обманывал людей".