Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира. Литва на 50 месте

Финляндия заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира, подготовленном организацией Sustainable Development Solutions Network (SDSN), действующей под эгидой ООН. При этом страна потеснила соседнюю Норвегию, которая опустилась на вторую строчку.

Финляндия впервые достигла первого места в данном отчете. В прошлом году она заняла лишь пятое место рейтинга, сообщает Yle.

Также в числе лидеров за последние годы оказывались Дания и Швейцария.

Всего в рейтинг вошли 156 стран. Их оценивали по таким показателям, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, уровень коррупции и другим.

Доминирующие позиции заняли северные страны. Помимо Финляндии и Норвегии в топ-10 "рейтинга счастья" в этом году вошли Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

В отличие от предыдущих отчетов, в новом исследовании специалисты SDSN оценили уровень счастья в 117 странах среди мигрантов. При этом Финляндия заняла первое место и по этому показателю, отмечается в докладе.

Что касается Литвы, то она по уровню счастья заняла 50-е место из 156, оказавшись выше Латвии и Эстонии.