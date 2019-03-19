В Ленинградской области задержали подростка, который грозился устроить стрельбу в колледже

Полицейские задержали в Ленинградской области молодого человека 2002 года рождения, разместившего на своей странице "ВКонтакте" публикацию о намерении устроить стрельбу в колледже. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в полицию накануне утром обратилась замдиректора Волховского колледжа транспортного строительства.

"Полицейские проверили сообщение в социальной сети "ВКонтакте". Его содержание не подтвердилось, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. По информации 47news, 16-летнего студента задержали перед входом в колледж, при этом раньше странностей в поведении первокурсника не замечали. После задержания подросток был помещен в психоневрологический диспансер в Лодейном Поле.

"Ребята сказали, что он рассылает всем сообщения, что людей ненавидит. Пишет им про Новую Зеландию, что ему "нравится". В общем, что там нашелся человек, который расстрелял людей", - рассказала "Комсомольской правде" завуч колледжа Антонина Шустович. Речь идет о недавнем теракте в новозеландском городе Крайстчерч, где вооруженные люди открыли стрельбу в мечетях. В результате были убиты 50 человек, еще 50 получили ранения.

Однокашники задержанного рассказали, что о взрывах он говорил еще со школы, а на уроках спорил с учителями и озвучивал нацистские лозунги. В числе интересов на его странице "Вконтакте" значатся книги Гитлера и все, что связано с Третьим рейхом, а в числе единомышленников - националисты из Украины.

17 октября 2018 года студент политехнического колледжа в Керчи Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек. Около 50 человек были госпитализированы. Нападавший покончил с собой в библиотеке. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", позже было переквалифицировано на статью "Убийство".

Следственный комитет пришел к выводу, что Росляков действовал один: ранее высказывались предположения, что у него мог быть сообщник. В частности, на камерах видеонаблюдения из колледжа видно, что Росляков перед взрывом и расстрелом дважды контактировал с одним и тем же молодым человеком, причем последний предположительно видел, как убийца готовил к взрыву бомбу в своем рюкзаке.

Президент России Владимир Путин после бойни в Керчи заявил, что она стала результатом глобализации и создания лже-героев для молодежи, так как в соцсетях нет "нужного, интересного и полезного контента для молодых людей".

По данным СМИ, Росляков увлекался серийными маньяками и был в восторге от фильма "Класс", сюжет которого навеян бойней в американской школе "Колумбайн". Расстрел в керченском колледже напоминал случившееся в США, Росляков покончил с собой тем же способом и в том же месте, что и стрелки в "Колумбайне". При этом керченская трагедия превзошла американскую по кровавости, да и в российских учебных заведениях такого прежде не случалось.

Рослякова предположительно кремировали и похоронили под чужой фамилией. Деньги на похороны собрали люди, сочувствующие родным студента.