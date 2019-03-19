Назарбаев ушел с поста президента Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта сложил с себя полномочия главы государства, пишет "Настоящее время".

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся на посту главы государства с 1990 года, принял решение сложить свои полномочия. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает казахстанское телеграфное агентство КазТАГ.

Назарбаев объявил о решении уйти в отставку, выступая в прямом телеэфире со специальным обращением к нации.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", - заявил он во внеочередном обращении в эфире республиканских телеканалов.

На досрочных выборах, прошедших в апреле 2015 года, Нурсултан Назарбаев был в пятый раз переизбран на президентский пост, набрав 97,75 процента голосов, сообщает Deutsche Welle.

Временно исполнять обязанности президента страны до новых выборов будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев, пишет "Медуза".

Сам Назарбаев после отставки возглавит Совет безопасности Казахстана. Эту должность он сможет занимать пожизненно. Соответствующий законопроект был принят парламентом в мае 2018 года.

Также Назарбаев останется во главе партии "Нур Отан".