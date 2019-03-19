"Коммерсант" уволил журналистку из-за телеграм-канала про политику в Петербурге

Корреспондентка газеты "Коммерсант" в Санкт-Петербурге Мария Карпенко была уволена по соглашению сторон. Как считает журналистка, контракт с ней расторгли из-за недовольства администрации президента и петербургских властей. Гендиректор "Коммерсанта" Владимир Желонкин подтвердил, что увольнение произошло из-за телеграм-канала "Ротонда", который ведет Карпенко.

"Объясняя причину увольнения, руководитель издательского дома Владимир Желонкин сообщил: то, что я пишу в "Ротонде", не соответствует редакционной политике "Коммерсанта". "Ротонду" он назвал "активизмом, несовместимым с журналистским статусом", – написала Карпенко в своем телеграм-канале.

В разговоре с газетой "Ведомости" Желонкин сказал, что телеграм-канал "Ротонда" – это уже не личная страница в соцсетях, а медиа. По контракту журналисты "Коммерсанта" не могут работать в других медиа, отметил гендиректор издательского дома.

"Единственное, что можно назвать активизмом, – это настойчивые попытки добиться того, чтобы работа городского правительства была одинаково открытой для всех журналистов", – написала Карпенко.

Недовольство могли вызвать и критические замечания к работе временно исполняющего обязанности главы Санкт-Петербурга Александра Беглова, считает журналистка.

На канал "Ротонда" подписаны более 8 тысяч человек.