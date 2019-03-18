Редакции негосударственных СМИ Беларуси решили не идти на пресс-конференцию посла РФ

Редакции ряда негосударственных СМИ Беларуси выступили с заявлением в связи с проведением 18 марта в Минске пресс-конференции посла России Михаила Бабича, сообщает агентство "БелаПАН".

Пресс-конференция, посвященная "пятилетию вхождения Крыма в состав Российской Федерации", организована в пресс-центре агентства "Sputnik Беларусь".

"Мы, редакции белорусских негосударственных СМИ, взвесив все плюсы и минусы присутствия наших журналистов на этом мероприятии, приняли решение воздержаться от участия в нем", — говорится в заявлении.

"Мы подчеркиваем, что это решение ни в коем случае не означает игнорирование посла России или отсутствие интереса к его позиции. Мы готовы встретиться с господином послом в формате пресс-конференции или отдельных интервью по теме белорусско-российских отношений, задать все интересующие нас вопросы и донести до наших читателей его ответы. Некоторые из нас уже отправляли заявки на такое интервью", — отмечается в заявлении.

"Однако, учитывая заявленную тему пресс-конференции, мы не хотим, чтобы присутствие наших журналистов там было истолковано нашими читателями как поддержка одной из позиций по событиям в Крыму в 2014 году. Кроме того, позиция России по этой теме широко и давно известна", — пояснили свою позицию редакции.

Заявление подписали главные редакторы портала tut.by, "Европейского радио для Беларуси", газет "Наша ніва", "Народная воля" и информационной компании БелаПАН.