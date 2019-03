В США арестован подозреваемый в убийстве главаря мафии из "семьи Гамбино"

В США правоохранительные органы задержали в американском штате Нью-Джерси подозреваемого в убийстве главы мафиозного клана Гамбино. Об этом заявили сотрудники полиции Нью-Йорка, информирует ТАСС.

Вечером 13 марта в южной части Нью-Йорка был застрелен рядом со своим домом 53-летний Фрэнк Кали, который, по данным властей, являлся главарем одной из наиболее влиятельных в Нью-Йорке крупных криминальный группировок, именуемой "семьей Гамбино". В дом Кали перед этим врезался автомобиль. Стрелявший скрылся с места преступления.

Подозреваемый — 24-летний Энтони Комелло — был задержан в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси, теперь его должны будут передать нью-йоркским властям. "Мы оцениваем ситуацию с самых разных сторон, — заявил на пресс-конференции официальный представитель полиции мегаполиса Дэрмот Ши, — Заплатили этому человеку за его действия? Имелись ли у него сообщники?"

Как отмечает агентство Associated Press, сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, связанно ли убийство Кали с организованной преступностью. По мнению газеты The New York Times, власти опасаются, что в мегаполисе может возобновиться открытое противостояние мафиозных кланов, как это уже бывало в прошлом.

"Семья Гамбино" входит в число наиболее влиятельных криминальных группировок крупнейшего мегаполиса США. Ее название пошло от имени ее босса Карло Гамбино, названного во время известного судебного процесса 1960-х годов. Процесс лег в основу сценариев нескольких голливудских фильмов. Связанные с семьей лица были уличены в отмывании средств, вымогательстве, организации незаконного игорного бизнеса, распространении наркотиков и многих других преступлениях.

Последнее громкое заказное убийство лидера мафии произошло в США в 1985 году.