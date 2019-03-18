Президент Австрии призвал ЕС "не плясать под дудку Трампа"

Президент Австрии Александер ван дер Беллен потребовал от Евросоюза более решительного сопротивления политике, проводимой президентом США Дональдом Трампом. "Европейцы не должны плясать под дудку Трампа", — заявил он в интервью газете Die Welt, которое вышло в понедельник, 18 марта.

В качестве конкретного примера, где Евросоюз мог бы проявить больше самостоятельности, президент Австрии назвал соглашение с Ираном, из которого США вышли "без всякого повода", запретив европейским компаниям вести бизнес с Тегераном под угрозой санкций. "По-моему, это уже слишком", — заверил ван дер Беллен.

Австрийские власти неоднократно демонстрировали несогласие с позицией США. В частности, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время февральской встречи с Дональдом Трампом поддержал проект газопровода "Северный поток — 2". Австрия поддерживает проект, поскольку ей "необходима безопасность энергопоставок", пояснил Себастьян Курц. "Наконец-то есть относительное согласие по этому проекту в рамках Европейского Союза", — добавил он.

Семья президента Австрии Александера ван дер Беллена несколько столетий — с конца 17-го века — провела в России и покинула ее только в 1919 году. Его отец, Александр Александрович Беллен, родился в Пскове и закончил псковскую гимназию.