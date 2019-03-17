Германия передала Киеву уникальную грамоту Петра I

Германия отдала Киеву важный для истории православной церкви в Украине документ: грамоту Петра І митрополиту Киевскому. Документ был передан в Берлине послу Украины в Германии Андрею Мельнику. Находка уже позволила разоблачить один исторический фейк.

В материале Deutsche Welle говорится, что грамота была составлена в 1708 году. В ней Петр I подтверждал возведение на престол Киевского митрополита Иоасафа Кроковского. Подчеркивается, что этот документ имеет большое значение для истории православной церкви в Украине и помогает разоблачить многие лживые сведения.

"Дело в том, что Иоасаф Кроковский был последним в царские времена митрополитом, избранным киевским духовенством. После него в течение нескольких веков митрополитов прямо назначала Москва", — говорится в материале.

Этой грамотой русский царь Петр I от 1708 года подтверждал возведение на престол Киевского митрополита Иоасафа Кроковского, который был последним в царские времена митрополитом, избранным киевским духовенством. После него в течение нескольких веков митрополитов прямо назначала Москва.

Ученые выяснили, что до 1922 года грамота хранилась в ризнице Софийского собора в Киеве, затем в библиотеке при соборе. В 1931 году документы передали во Всенародную библиотеку Украины в Киеве, сегодняшнюю Национальную библиотеку имени Вернадского.

В 1941 году, во время оккупации Украины нацистской Германией, грамота исчезла вместе с более чем двумя десятками других документов, которые хранились в ризнице Софии Киевской. Исследователи предполагают, что рукописи были вывезены зондеркомандой эсэсовца Эберхарда фон Кюнсберга, которая систематически изымала исторические документы и предметы искусства на оккупированных территориях.

После Второй мировой войны документ более полувека документ хранился в библиотеке Института восточноевропейской истории и краеведения при университете Тюбингена (Германия). Грамоту в 2016 году обнаружила в библиотеке ведущая научная сотрудница Национального Киево-Печерского заповедника Наталья Синкевич.

Исследование происхождения документа и бюрократические процедуры, необходимые для реституции, заняли несколько лет. 14 марта 2019 года грамота Петра І митрополиту Иоасафу была официально передана в Берлине послу Украины в Германии Андрею Мельнику.

Обнаруженная в Тюбингене грамота Петра І митрополиту киевскому Иоасафу, по словам Натальи Синкевич, является свидетельством того, что произошедшее в 1686 году присоединение Киевской митрополии к Московскому патриархату не было одномоментным и безболезненным.