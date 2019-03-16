МИД России анонсировал ответ на новые антироссийские санкции

Министерство иностранных дел России пообещало "практический ответ" на новые антироссийские санкции. Об этом говорится в комментарии на официальном сайте ведомства.

США, Евросоюз и Канада 15 марта объявили о введении новых санкций против ряда лиц и компаний из России в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Москва выразила сожаление в связи с "пагубным курсом" этих стран на разрушение отношений с Россией.

"Что касается нашего практического ответа, то он непременно последует", — заверили в МИД России.

25 ноября 2018 года украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", подошедшие к Керченскому проливу со стороны Черного моря, были встречены российскими пограничными катерами.

Через несколько часов российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский буксир. В ФСБ объяснили это тем, что суда ВМС Украины "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию" и нарушили государственную границу России. Захваченные суда вместе с экипажем были доставлены в Керчь. Всего были задержаны 24 человека.

После инцидента Украина объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на въезд россиян в страну. СБУ возбудила уголовное дело по статьям о подготовке и ведении агрессивной войны и о покушении на убийство. Подозреваемыми по нему проходят восемь россиян, в том числе капитаны трех кораблей, участвовавших в конфликте с российской стороны.

Страны Евросоюза, НАТО и США призвали Россию восстановить свободу прохода судов в Керченском проливе и вернуть захваченные корабли Украине. Украина настаивает на международном статусе Керченского пролива и обвиняет Россию в препятствовании судоходству.