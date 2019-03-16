Немецкий эксперт обжаловал запрет на въезд в Россию на 50 лет

Немецкий эксперт по проблемам малых коренных народов Йоханнес Рор, которому ФСБ в 2018 году отказала в праве въезда в Россию на 50 лет, обратился в Мещанский суд Москвы, чтобы оспорить запрет. Об этом российский адвокат Рора Иван Павлов сообщил "Новой газете".

Рор прибыл в Россию 19 декабря 2018 года для встречи с членами общественных организаций коренных народов РФ. Однако в аэропорту его задержали сотрудники ФСБ и, несмотря на наличие у него многократной визы в Россию, отказали во въезде в страну.

После задержания Рор провел сутки в центре временного содержания для депортируемых из России иностранцев, а на следующий день был отправлен на самолете в Берлин.

Официально причиной депортации стало нарушение закона о порядке выезда из РФ и въезда в РФ, согласно которому высылка эксперта из страны совершалась с целью "обеспечения обороноспособности или безопасности государства или общественного порядка". Въезд в Россию был запрещен до 23 января 2069 года — именно в этот день исполнится 100 лет со дня рождения Рора. Скан уведомления пограничников он опубликовал в январе на своей странице в Facebook.

Как пояснил адвокат Рора, принять такое решение спецслужба может только в отношении гражданина, представляющего угрозу национальной безопасности. "В суде мы будем требовать от ФСБ доказать, что Рор представляет такую угрозу", — цитирует "Новая газета" Павлова.

Йоханнес Рор является консультантом ООН и занимается с 1990-х годов проблемами малых коренных народов России, организуя проекты по сохранению вымирающих языков, традиций и образа жизни малых народов.

В декабре 2018 эстонский активист финно-угорского движения Оливер Лооде не был впущен на территорию России пограничниками, ему было запрещено въезжать в страну до 2073 года, когда Лооде будет 99 лет.