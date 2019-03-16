Канада ввела санкции против России

Канада ввела антироссийские санкции из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом говорится в сообщении МИД Канады.

По данным ведомства, персональные санкции были введены против 114 граждан России. Также санкции затронут 15 российских компаний, пишет Газета.ru.

Ранее сегодня, 15 марта, новые санкции против России уже ввели США и Евросоюз.

25 ноября 2018 года украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", подошедшие к Керченскому проливу со стороны Черного моря, были встречены российскими пограничными катерами.

Через несколько часов российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский буксир. В ФСБ объяснили это тем, что суда ВМС Украины "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию" и нарушили государственную границу России. Захваченные суда вместе с экипажем были доставлены в Керчь. Всего были задержаны 24 человека.

После инцидента Украина объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на въезд россиян в страну. СБУ возбудила уголовное дело по статьям о подготовке и ведении агрессивной войны и о покушении на убийство. Подозреваемыми по нему проходят восемь россиян, в том числе капитаны трех кораблей, участвовавших в конфликте с российской стороны.

Страны Евросоюза, НАТО и США призвали Россию восстановить свободу прохода судов в Керченском проливе и вернуть захваченные корабли Украине. Украина настаивает на международном статусе Керченского пролива и обвиняет Россию в препятствовании судоходству.