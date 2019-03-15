В Риге за справление малой нужды у Памятника свободы оштрафовали двух военных США

Рижская полиция самоуправления на 400 евро оштрафовала двух военных США за то, что они помочились на Памятник свободы, сообщает агентство LETA.

Инцидент произошел восьмого марта около девяти вечера. Работники центра видеонаблюдения полиции самоуправления заметили, что на смотровой площадке памятника два человека справляют малую нужду. Патрульные сразу же отправились на место происшествия и выяснили, что оба мужчины граждане США. Каждый был оштрафован на 400 евро.

Представитель Рижской полиции самоуправления Том Садовскис добавил, что ничто не свидетельствовало о том, что мужчины были пьяными.

Руководитель департамента военно-общественных отношений Министерства обороны Каспарс Галкинс подтвердил, что это были два военных США и они приехали в Латвию на учения. Он сказал, что их ждут санкции в армии США, которые будут куда более суровы, чем штраф полиции самоуправления.

Латвийское Министерство обороны сожалеет о произошедшем, так как это бросает тень на тысячи военных США и других союзников, которые служили или будут служить в Латвии.