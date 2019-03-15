В Калиниградской области на дежурство заступил С-400 "Триумф"

В Калининградской области России на боевое дежурство заступил новый полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", передает ТАСС.

Выход расчетов на первое боевое дежурство предварила торжественная церемония в зенитно-ракетном полку соединения ПВО флота. "В Калининградской области расчеты зенитных ракетных комплексов нового поколения С-400 заступили на боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона страны", — сказал представитель пресс-службы Балтийского флота РФ.

Ранее в Ленинградской области в зенитно-ракетном полку Западного военного округа (ЗВО) на дежурство заступили боевые расчеты нового комплекта зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400.

Как сообщалось, с февраля 2018 года в Калининградской области на постоянной основе размещены оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", которые заменили старую "Точку-У".

О приказе российского Минобороны перебросить в Калининградскую область комплексы "Искандер-М" стало известно в октябре 2016 года. Как пояснил тогда глава МИД РФ Сергей Лавров, переброска ракетных комплексов вызвана деструктивными действиями НАТО.