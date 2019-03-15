Вслед за Вашингтоном и Вильнюсом сквер имени Бориса Немцова открыли в Киеве

У посольства России в Киеве открыли сквер имени российского оппозиционера Бориса Немцова, сообщает "Украинская правда".

Сквер открыл мэр Виталий Кличко, сообщает официальный сайт Киевсовета.

"Переименованный сквер и мемориальную доску мэр открыл вместе с дочерью политика Жанной Немцовой. Зеленая зона находится рядом с посольством РФ - на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта", - говорится в сообщении.

Мэр Киева отметил, что год назад площадь имени Немцова открыли в Вашингтоне - тоже у российского посольства.

Впоследствии перед посольством России появился сквер имени Бориса Немцова и в Вильнюсе.

По словам дочери российского оппозиционера идея, как должна выглядеть мемориальная доска и в каком месте сквера ее установить, принадлежит Фонду Бориса Немцова.

Макет памятной доски разработали российские архитекторы..

Заказчики преступления не найдены

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, однако заказчики убийства не найдены до сих пор, пишет Deutsche Welle.

Именем российского политика также названы площадь в Вашингтоне и сквер в Вильнюсе. По информации корреспондента DW, собраны все необходимые документы для открытия сквера в канадском Торонто.

Кроме того, аналогичные инициативы запущены в Лондоне и Варшаве. Мемориальные доски в память о Борисе Немцове установлены на домах в Москве, Нижнем Новгороде и Ярославле.