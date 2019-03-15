Председатель Госдумы РФ предложил обязать Украину компенсировать Крыму потери от нахождения в ее составе

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе. Его слова приводит ТАСС.

"Давайте мы поручим нашим профильным комитетам совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос, проанализировать, просчитать: сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены", - сказал спикер на первом совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма, приуроченном к пятилетию воссоединения полуострова с Россией. Он поручил своему заместителю Петру Толстому сообщить эти цифры в европейских парламентских организациях, где должны понимать, что речь идет "о воссоединении народа".

"И через наши европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет", - подчеркнул он. Слова Володина были встречены аплодисментами. "Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно, были нарушены основополагающие права граждан Крыма - право на язык, право на образование на своем языке, [она] разрушила экономику Крыма и Севастополя - практически аннексия", - добавил спикер. По его мнению, общая сумма компенсаций должна учитывать не только материальные средства, но и вред, нанесенный нарушением прав народов на изучение своего языка.

"Нам надо в рамках парламентского измерения называть вещи своими именами", - призвал Володин, подчеркнув, что Крым был, есть и будет российской территорией. "И вот эту тему мы по-другому для себя не мыслим", - добавил он.

Спикер Госдумы напомнил о проведенной за пять лет работе по восстановлению полуострова. "За пять лет многое сделано: больницы, школы, Крымский мост, энергетика, которая позволяет сегодня жить полноценно... Нам важно, чтобы эта созидательная работа и дальше нас объединяла", - добавил Володин, поздравив крымчан, собравшихся на площади перед зданием Госсовета республики, с юбилеем воссоединения полуострова с Россией.

Кроме того, о своей поддержке правительства Крыма заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, выступивший в эфире телеканала "Крым-24", на который ссылается ТАСС. "С Крымом у нас добрые братские отношения. Все, что я могу сделать для крымчан, любую поддержку, которая необходима в любом направлении, я готов оказывать лично - и в политическом плане, и по другим вопросам", - сказал Кадыров.

Перед заседанием председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов возложили цветы к открытому в 2016 году памятнику "Народное ополчение всех времен". Памятник, возведенный на народные средства, посвящен ополченцам Крымской войны 1853-1856), Великой Отечественной войны и народному ополчению Крыма 2014 года.

Затем делегация Думы и жители города прошли от площади имени Ленина к зданию Госсовета республики, где начался праздничный митинг. Впереди колонны шли представители национальных общин Крыма в костюмах, они несли флаг России. Колонну встречали представители молодежных и общественных организаций, скандируя: "Крым, Россия - навсегда!"

В состав делегации входят более 40 депутатов, в том числе главы четырех думских фракций, председатели профильных комитетов, первые вице-спикеры палаты Александр Жуков и Иван Мельников, заместители председателя Госдумы. Тем же бортом на полуостров прибыли министр просвещения РФ Ольга Васильева и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Позже делегация переместится в Севастополь, где состоится возложение венков к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг. и заседание Совета Думы с заксобранием города.

Как сообщал ранее руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов, депутаты Госдумы намерены обсудить с крымскими коллегами актуальные вопросы социально-экономического развития полуострова и реализацию крупнейших инфраструктурных проектов. Кроме того, как сообщил агентству лидер думских единороссов Сергей Неверов, на совместных заседаниях будут обсуждаться вопросы законодательного обеспечения дальнейшей интеграции Крыма в российское экономическое пространство и вопросы правоприменительной практики.

В начале 2014 года на Украине начались массовые акции протеста после того, как власти притормозили процесс евроинтеграции. Многомесячный массовый протест вылился в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. После того как участникам акций удалось захватить ряд административных зданий, президент Виктор Янукович в конце февраля сбежал за пределы Украины и нашел убежище в России.

Уже в марте 2014 года при участии российских военных была осуществлена смена власти в украинском Крыму, а затем проведен референдум по вопросу присоединения к России. "Благодаря высоким морально-волевым качествам, хорошей подготовке и выдержке офицеров и солдат удалось в мирной и спокойной обстановке провести референдум. Население Крыма, оценив корректность и высокую профессиональную подготовку личного состава Вооруженных сил, с благодарностью назвало российских военнослужащих "вежливыми людьми", - говорилось в докладе Минобороны РФ.

В референдуме приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание.

Украина считает Крым временно оккупированной территорией. А международное сообщество в целом оценивает действия России как аннексию и агрессию по отношению к Украине. Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов не признала российскую принадлежность Крыма. Позицию России поддержали лишь Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

В связи с территориальным спором вокруг Крыма Украина, США, Евросоюз и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым общественных деятелей и ведущих бизнес на полуострове компаний, как из России, так и из других стран. Страх перед новыми санкциями оказался настолько велик, что в Крыму и спустя 5 лет после его отторжения от Украины отказываются работать даже гиганты российского бизнеса, тесно связанные с государством.

А на днях палата представителей конгресса США почти единогласно одобрила законопроект, запрещающий всем государственным учреждениям и ведомствам США "предпринимать какие-либо действия или оказывать какую-либо помощь, которая должна включать признание или подразумевает признание де-юре или де-факто суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами". Если инициативу одобрит сенат конгресса, она отправится на подпись главе государства.

Что же касается европейских парламентских структур, то Европарламент недавно заявил о том, что не рассматривает Россию в качестве своего стратегического партнера, в том числе и после конфликта с Украиной.