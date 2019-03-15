Facebook покинули два топ-менеджера, в том числе руководитель WhatsApp

Компанию Facebook покинули директор по развитию продукта Крис Кокс и руководитель мессенджера WhatsApp Крис Дэниелс.

Кокс проработал в Facebook 13 лет и был одним из первых 15 программистов компании; The New York Times пишет, что его называли третьим человеком в компании и возможным преемником Марка Цукерберга.

В прощальном посте он заявил, что компании в свете объявленных Цукербергом перемен в направлении нужны "новые лидеры, которые будут рады воплотить их в жизнь". Дэниелс, возглавивший WhatsApp после увольнения одного из основателей мессенджера Яна Кума, причины своего ухода не объяснил.

В начале марта Марк Цукерберг объявил, что Facebook, традиционно выступавший за открытое общение, в ближайшие годы сконцентрируется на защите данных пользователей и их возможности общаться конфиденциально. Частью планируемых изменений основатель Facebook назвал возможность общаться между собой пользователям разных приложений, принадлежащих компании (в том числе WhatsApp и Instagram).