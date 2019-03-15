Армия обороны Израиля наносит удары по сектору Газы в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива

Начиная с полуночи источники в Газе сообщали, что в небе над сектором замечены беспилотные летательные аппараты ЦАХАЛа. Вскоре после этого хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил о нанесении военно-воздушными силами ЦАХАЛа серии ударов по новому порту к западу от Хан-Юниса, на юге сектора Газы, а также о сильном взрыве в центральной части сектора. В результате этих воздушных ударов никто не пострадал.

В 01:18 пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила факт нанесения ударов по целям в Газе.

Позднее ПИЦ сообщил о новых ударах ВВС ЦАХАЛа по целям в центре и на юге сектора.

Одновременно террористы из сектора Газы выпустили ракету в сторону регионального совета Эшколь. Ракета не достигла цели и разорвалась на территории сектора.

В 02:40 пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала заявление, согласно которому ракетный обстрел Тель-Авива был осуществлен боевиками террористической организации ХАМАС.

02:50. Из сектора Газы были выпущены две ракеты по территории региональных советов Шаар а-Негев и Сдот Негев, одна из них была сбита системой противоракетной обороны "Железный купол".

04:00. ПИЦ сообщил об ударах израильских ВВС по целям на севере и юге сектора, а также в городе Газа. По информации данного источника, в результате удара по цели к западу от Рафаха (юг сектора) пострадали два человека.

05:00. ПИЦ: израильские ВВС атаковали базу "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) в Рафахе. Минздрав Газы сообщает о двух раненых в этом районе (муже и жене).

06:00. Из Газы по городу Сдерот и району Шаар а-Негев были выпущены несколько ракет. Сработали сирены "Цева адом", предупреждающие об обстреле. Система ПРО "Железный купол" перехватила две ракеты.

После 6 утра ХАМАС опубликовал "детальный отчет" об ударах ЦАХАЛа по Газе, из которого следует, что были атакованы десятки объектов боевиков.

Вскоре после этого ЦАХАЛ опубликовал данные, согласно которым в ночь на 15 марта в Газе были атакованы около 100 целей. Среди прочего, был атакован комплекс зданий, принадлежащий командованию ХАМАСа в Иудее и Самарии, расположенный в квартале Рималь в центре города Газы. В этом штабе, по данным израильской разведки, планируются теракты на территории Иудеи и Самарии, через него также осуществляется финансирование террора.

Был также атакован подземный объект, на котором осуществляется производство ракет. Были нанесены удары по ряду баз боевиков ХАМАСа, в том числе по базам военно-морских сил этой группировки. Атакован комплекс на юге сектора, в котором создавались беспилотные самолеты для боевиков ХАМАСа. Кроме того, были атакованы форпосты и ряд подземных инфраструктур.

07:00. Из Газы по городу Сдерот и району Шаар а-Негев были выпущены ракеты. Сработали сирены "Цева адом", предупреждающие об обстреле. Три ракеты были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

08:00. ХАМАС заявил, что ЦАХАЛ дает неверную информацию. По версии ХАМАСа, с ночи ЦАХАЛ атаковал в Газе 27 целей, выпустив 55 ракет. Минздрав Газы сообщает о четверых пострадавших, в том числе двух тяжелораненых мирных гражданах.

Ракетный обстрел Тель-Авива 14 марта 2019 года

В четверг, 14 марта, в 21:05, в центре Израиля прозвучали сирены "Цева адом". Вскоре после этого было слышно несколько взрывов.

Сирена и взрывы были слышны в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Гиватаиме, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме, Холоне и других городах Гуш Дана.

Жители северного Тель-Авива говорят, что не слышали сирену, но взрывы были слышны.

12-й канал ИТВ сообщал, что в сторону Гуш-Дана были запущены из сектора Газы две ракеты, одна из которых была сбита системой ПРО "Железный купол".

В 21:23 ЦАХАЛ подтвердил: из Газы в сторону Тель-Авива были выпущены две ракеты. По предварительным данным, были выпущены ракеты "Фаджар" иранского производства.

В 22:10 пресс-служба ЦАХАЛа передала, что во время ракетного обстрела Тель-Авива из сектора Газы система ПРО не была задействована. Подтверждается запуск из Газы двух ракет. Место их падения не называется.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что после ракетного обстрела Тель-Авива из сектора Газы, во время которого были слышны сирены и несколько взрывов, пяти гражданам потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока и, в одном случае, для помощи при сердечном приступе. При этом потребовалась госпитализация одного пострадавшего, мужчины примерно 50 лет. В МАДА отмечают, что раненых в результате обстрела не было.

Около 21:30 мэр Тель-Авива Рон Хульдаи сообщил, что работники муниципалитета откроют бомбоубежища. Мэр Ришон ле-Циона Раз Кинстлих также распорядился открыть городские бомбоубежища. Управление тылом пока такого рода распоряжений не публиковало.

Палестинское агентство Maan передает, что ракетный обстрел центра Израиля, в том числе Тель-Авива, по всей видимости, осуществили из Газы боевики "Бригад Эль-Кудса", боевого крыла "Исламского джихада". Формальных заявлений об ответственности за этот обстрел "Исламский джихад" пока не делал. Отмечается, что обстрел был осуществлен во время переговоров представителей египетской разведки с руководством ХАМАСа, проходивших в Газе.

Представитель террористической организации "Исламский джихад" в Газе Дауд Шихаб заявил, что заявления о причастности представляемой им группировки к ракетному обстрелу Тель-Авива безосновательны, передает "Палестинский информационный центр".

Представитель "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) заявил, что бригады непричастны к ракетному обстрелу Тель-Авива, осуществленному вечером 14 марта.

В заявлении, цитируемом хамасовским "Палестинским информационным центром", сказано, что обстрел, по всей видимости, был осуществлен враждебной ХАМАСу структурой, стремящейся сорвать переговоры с египтянами. Возможно, речь идет о подразделении "Исламского государства".

Представитель "Бригад Насера Салах ад-Дина", боевого крыла "Комитетов народного сопротивления", заявил, что эта группировка также непричастна к ракетному обстрелу Тель-Авива.

Представитель ЦАХАЛа заявил, что ХАМАС несет ответственность за любые действия, осуществляемые боевиками из сектора Газы.

Телеканал "Аль-Арабия" передает: "ХАМАС эвакуирует своих людей со всех военных объектов". "Аль-Арабия" также сообщает, что делегация представителей египетской разведки, находящаяся в Газе, пытается отговорить руководство Израиля от ответного удара после ракетного обстрела Тель-Авива.

После ракетного обстрела центра Израиля из сектора Газы премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал экстренное совещание военно-политического кабинета в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве.

Отметим, что речь идет о первом ракетном обстреле Тель-Авива из Газы с августа 2014 года, после завершения антитеррористической операции "Нерушимая скала".