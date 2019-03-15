Столтенберг: НАТО активизирует поддержку Украины

Союзники по Североатлантическому альянсу подтверждают принятые ими решения по поводу заявленного Украиной стремления к вступлению в НАТО. Об этом говорится в ежегодном докладе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, опубликованном на сайте альянса 14 марта 2019.

"В свете заявленных устремлений Украины на членство в НАТО союзники также подтверждают свои решения, взятые на себя на саммите в Бухаресте и на последующих саммитах", – подчеркивается в разделе, который озаглавлен "Открытая дверь НАТО".

Глава НАТО напоминает, что альянс продолжает поддерживать… "обороноспособность партнеров от Иордании и Туниса до Украины и Грузии".

"Суверенная, независимая и стабильная Украина, которая твердо привержена демократии и верховенству закона, является ключевым фактором для евроатлантической безопасности. Начиная с незаконной российской аннексии Крыма в 2014 году, НАТО активизировало политическую и практическую поддержку Украины. Это обязательство было подтверждено во время Брюссельского саммита в июле 2018 года, когда лидеры стран НАТО встретились с президентом Украины Петром Порошенко […]", – говорится в докладе Йенса Столтенберга.

Генсек НАТО отмечает, что Альянс на выполняет обязательства по оказанию помощи в реформах безопасности и обороны Украины: комплексный пакет помощи предоставляется через десять трастовых фондов.

"В 2018 году консультативные усилия представительства НАТО в Украине были сосредоточены на разработке и внедрении рамочного Закона о национальной безопасности. Продолжилась медицинская реабилитация раненых солдат и поддержка украинских медицинских учреждений, а также программа НАТО для бывших военнослужащих", – подчеркивается в докладе.

В нем также отмечается, что союзники подтвердили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в связи с инцидентом в районе Керченского пролива в ноябре 2018.

"Союзники призвали к спокойствию и сдержанности и призвали Россию освободить украинских моряков и захваченные корабли. Союзники подтвердили свою полную поддержку суверенитету Украины и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Они также привержены оказанию дальнейшей политической и практической поддержки Украине", – говорится в докладе.

В украинской конституции – курс в НАТО и ЕС

Напомним, что 21 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон, закрепляющий изменения в Конституции Украины относительно "стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

В преамбуле Основного Закона слова о "гражданском согласии на земле Украины" дополнены следующим высказыванием: "подтверждая европейскую идентичность Украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

"Верховная Рада Украины от имени Украинского народа – граждан Украины всех национальностей, […] заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность Украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины […], принимает эту Конституцию – Основной Закон Украины", – подчеркивается в тексте преамбулы.

В интервью украинским телеканалам президент Украины Петр Порошенко отметил, что страна идет в НАТО как полноценный партнер, обладающий армией, которая входит в десяток самых эффективных армий Европы.

"Мы решительно движемся в НАТО […]. Сегодня мы имеем качественную новую армию, которая качественно по-новому вооружена. В том числе, у нас будут ракеты. И уже есть – в том числе комплекс крылатых ракет "Нептун", который прошел испытания, в том числе есть новая высокоточная система залпового огня повышенного радиуса действия "Ольха", мы серьезно усовершенствовали "Стугну" как противотанковый комплекс. Сейчас мы имеем систему подавления средств радиоэлектронной борьбы противника", – подчеркнул Порошенко, сообщает 7 марта Укринформ.

Украина на верном пути

По мнению политолога Олега Лисного слова генерального секретаря НАТО о возможностях для Украины – позитивный сигнал и серьезная поддержка в период войны с Россией.

"Западный мир достаточно хорошо осознал угрозы, которые создает Россия, и от стадии "выразить обеспокоенность" демонстрирует желание перейти к понимаю того, ч чему ведет инфантильная политика в отношении Кремля", – сказал Олег Лисный корреспонденту Русской службы "Голоса Америки".

Вместе с тем аналитик полагает, что сегодня важнее говорить о наращивании диалога с альянсом, чем о графике присоединения к нему.

"Цитируя Йенса Столтенберга, важно также обращать внимание не на то, что он заявил по поводу Грузии или Украины – о разных процессах присоединения, а нужно обращать внимание на то, что эти заявления демонстрируют желание остановить агрессивную политику Кремля", – подчеркивает Лисный.

В связи с вопросом о готовности украинской армии присоединиться к НАТО он говорит, что раньше украинцы ездили учиться к коллегам из альянса, а теперь натовские солдаты перенимают боевой опыт украинских военных.

"У нас нет комплекса неполноценности, мы делаем все, что мы должны делать на этом этапе. Понятно, что есть и проблемы. Но нужно учитывать, что мы начали строить армию по натовскому стандарту фактически с 2015 года, и не на бумаге. Сегодня есть динамика и развитие украинской армии. Заявления стратегических партнеров о том, что двери НАТО для Украины всегда открыты, только подтверждает, что мы на верном пути", – отмечает эксперт.

О диалоге с НАТО: сначала – дружба, потом – присоединение

Главный советник Института стратегических исследований "Новая Украина" Вячеслав Потапенко считает, что в НАТО и Евросоюзе хотят видеть Украину дружественной страной.

"Не более того – хотят видеть дружественной страной, но не ее включать в Евросоюз и НАТО. Украина – это очень непростой партнер для НАТО, потому что в случае присоединения военная роль Украины в Альянсе будет намного выше, чем у других стран. Очевидно, что у западных стран должна быть уверенность, что Украина будет находиться в формате развития стран НАТО и что у нас не произойдут какие-либо внутриполитические изменения", – сказал Вячеслав Потапенко корреспонденту Русской службы "Голоса Америки".

Он считает, что, с политической точки зрения, закрепление евроатлантического пути развития страны в Конституции не гарантирует определенный геополитический вектор развития Украины в последующие годы.

"Сложно ожидать от Украины какой-то определенности вообще. У нас может быть неопределенность с результатами президентских и парламентских выборов. У нас достаточно большие Вооруженные силы, больше немецких. Украинская армия имеет боевой опыт ведения операций в Европе, он реальный. Такие страны, как Черногория или Албания в НАТО принципиально мало, что могут изменить в Альянсе. Но если Украина присоединится к НАТО, то к ней могут отнестись с очень большой настороженностью", – отмечает Вячеслав Потапенко.

Политолог считает, что в Украине все еще остается военное наследие бывшего СССР, которое – вместе с современным потенциалом страны – также не позволяет рассчитывать на быстрое присоединение к альянсу.