Парламент Британии отверг новый референдум по Brexit

Парламент Великобритании отверг поправку об отсрочке даты Brexit при условии проведения повторного референдума по выходу Лондона из состава Евросоюза.

Парламент Великобритании высказался против проведения нового референдума о выходе страны из состава Евросоюза. Подавляющее большинство депутатов Палаты общин отклонили так называемую поправку Н (Amendment H), с помощью которой независимая группа из бывших членов лейбористской и консервативной фракций намеревалась отсрочить Brexit настолько, чтобы дать возможность провести новый референдум о выходе Британии из ЕС.

В поддержку этой поправки высказались лишь 85 депутатов, 334 отвергли ее. Голосование в Палате общин не имеет обязывающей силы и является, главным образом, сигналом к действию для правительства в Лондоне, информирует Deutsche Welle.

По оценке британского избиркома, для проведения второго референдума по Brexit потребовалось бы не менее четырех, а скорее даже шесть месяцев. Организовать такой опрос можно было бы лишь при длительной отсрочке Brexit, запланированного на 29 марта. В Евросоюзе выступают против отсрочки Brexit на большой срок.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила британских парламентариев, что страна по-прежнему может покинуть ЕС без соглашения 29 марта 2019 года, несмотря на результаты голосования.

13 марта парламент Британии проголосовал против выхода страны из ЕС без достижения сделки с Евросоюзом. Однако если стороны не ратифицируют соглашение, Brexit все равно на деле будет "жестким". Эта поправка не является юридически обязывающей для правительства, однако выполняет функцию индикатора воли парламента и очень важна политически. Теперь стоит вопрос о переносе даты Brexit.

Референдум о выходе страны из Европейского Союза прошел в Британии в июне 2016 года. За Brexit проголосовали почти 52% британцев. Изначально планировалось, что после Brexit 29 марта переходный период продлится до конца 2020 года.