В ООН впервые официально признали украинских моряков в РФ военнопленными

Украинские моряки, которые были захвачены российскими военными вблизи Керченского пролива после обстрела украинских судов, должны считаться военнопленными. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

"УВКПЧ отмечает, что, руководствуясь нормами международного гуманитарного права (ст. 4 (А) (1) и 4 (А) (4) Третьей Женевской конвенции и ст. 43 и 44 Дополнительного протокола I), 24 задержанных членов экипажей можно считать военнопленными и находящимися под защитой Третьей Женевской конвенции. В любом случае они должны пользоваться статусом военнопленного до тех пор, пока компетентный суд не примет иного решения. УВКПЧ напоминает, что с военнопленными, в частности, должны обращаться гуманно, защищать их от актов насилия или запугивания и оказывать им необходимую медицинскую помощь", - говорится в документе.

Документ опубликован на этой неделе и в нем изложена ситуация с правами человека в Украине в период с 16 ноября 2018 по 15 февраля 2019 года. Отчет составлен на английском, но переведен на украинский.

"OHCHR notes that based on the provisions of international humanitarian law, 119 the 24 detained crew members could be considered as prisoners of war and protected by the Third Geneva Convention", - говорится в англоязычном тексте.

Таким образом, УВКПЧ стала первой международной организацией, которая признала захваченных украинских моряков военнопленными.

25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.

Украинским военнослужащим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

Во время допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что они являются военнопленными.