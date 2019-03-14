"Мы строим БелАЭС для себя": Минск не увидел смысла в предложении премьера Литвы

Минэнерго Беларуси не видит смысла в предложении премьер-министра Литвы большую часть инфраструктуры БелАЭС, включая сети и оборудование для выработки электроэнергии, использовать для создания электростанции, работающей на природном газе. Об этом TUT.BY во время дискуссии "В поисках "зеленого квадрата" рассказал директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси Василий Полюхович.

Напомним, на прошлой неделе выдвигающийся в президенты премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил о готовности сделать Минску новое предложение по атомной тематике, которое бы не подразумевало закрытия строящейся БелАЭС.

В Минэнерго официальное предложение из Литвы пока не получали, но ознакомились с некоторыми озвученными премьером идеями в СМИ. Среди них — предложение использовать инфраструктуру АЭС для газовых электростанций. Смысла в этом в министерстве не видят.

— Мы строим АЭС для себя, для нашего внутреннего потребления и энергетической безопасности. И не просто для производства электроэнергии, а для диверсификации видов топлива. У нас на газе уже производится порядка 95% электроэнергии, так какой смысл [как предлагает премьер Литвы] что-то замещать? Нам нужен надежный источник электроэнергии, не зависимый ни от каких ценовых колебаний в мире, — рассказал Василий Полюхович.

Представитель Минэнерго видит несколько преимуществ от запуска атомной электростанции, среди которых снижение выбросов парниковых газов, замещение газа при выработке электроэнергии, а также рабочие места.

— Это высокооплачиваемые, высококвалифицированные рабочие места, развитие новой отрасли, научных исследований, инфраструктуры в Островце. Каждое рабочее место на атомной станции создает порядка пяти-семи рабочих мест в перспективе. Так что этот проект очень выгодный, — считает директор департамента по ядерной энергетике.

Отказ Литвы покупать электроэнергию с БелАЭС в Минэнерго не считают проблемой.

— Это право каждого. Если вы пришли на рынок и вам что-то не нравится, вас никто не заставит это купить. Мы строим станцию для себя, 40% электроэнергии будет вырабатывать АЭС, менее 60% будет газ, а дальше постепенно будут развиваться возобновляемые источники энергии. Такой баланс выработан, чтобы не опираться на один вид топлива, — пояснил Полюхович.