В Швецию вызвали российского посла из-за дела о шпионаже

МИД Швеции в среду вызвал российского посла Виктора Татаринцева. В ведомстве от него потребовали, чтобы страну покинул один из дипломатов, которого власти страны считают сотрудником спецслужб.

Факт вызова Татаринцева подтвердил представитель шведского МИД Патрик Нильссон, передает РИА "Новости" со ссылкой на Dagens Nyheter. Газета, в свою очередь, ссылается на источник во внешнеполитическом ведомстве.

Что именно обсуждалось на встрече, Нильссон не рассказал, однако, по словам источника шведского издания, российского дипломата заподозрили в связях с подданным королевства, которого задержали в феврале из-за предположительного сбора разведданных в пользу Москвы. Задержанный работал в сфере высоких технологий. Свою вину он отрицает. По данным МИД, 47-летний дипломат встречался со шведским техническим консультантом, уточняет "Коммерсант".

Через некоторое время шведские СМИ сообщили, что представитель российского посольства покинул страну, но, как выяснилось, этого не произошло.

О том, что в Стокгольме задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщалось 26 февраля. По мнению шведской полиции, он был завербован российским разведчиком и занимался незаконным сбором данных как минимум с 2017 года. Известно, что его должностные обязанности имеют интерес для разведывательной деятельности иностранной державы. Он являлся сотрудником одной из IT-компаний.

Как напоминает РБК со ссылкой на AFP и Reuters, в 2015 году главный аналитик шведской контрразведки Вильгельм Унге заявил, что треть дипломатов из посольства России являются шпионами.

Годом позднее Служба государственной безопасности Швеции отчиталась о как минимум 10 шпионах среди работающих в стране российских дипломатов. В докладе ведомства говорилось, что кроме сотрудников дипмиссий разведчики выдают себя за бизнесменов или работников авиакомпаний. В Службе назвали "русских шпионов" главной угрозой для Швеции, после нее по степени угрозы шли ведомства из Ирана и Китая.