Новым заместителем генпрокурора России стал зять Шойгу

Совет Федерации назначил нового заместителя генерального прокурора России Юрия Чайки. Им стал муж старшей дочери министра обороны России Сергея Шойгу, глава прокуратуры Московской области Алексей Захаров.

Кандидатуру Захарова на рассмотрение в верхнюю палату парламента, которая окончательно утверждает претендентов на должность замгенпрокурора, внес российский президент Владимир Путин.

В октябре 2018 года заместитель генпрокурора Саак Карапетян погиб при крушении вертолета. Месяцем позже еще два зама Чайки, Иван Семчишин и Александр Гуцан, ушли в отставку. С того времени в ведомстве вакантны еще две должности заместителей.

В январе генпрокурор Чайка обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой приравнять зарплату прокуроров к судейской – то есть повысить ее приблизительно вдвое.

1 декабря 2015 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал фильм-расследование о бизнесе окружения Чайки, в том числе его сыновей.​ Чайка заявил, что расследование носит заказной характер. Заказчиком, по словам генпрокурора, является Уильям Браудер и стоящие за ним иностранные спецслужбы.​

В декабре 2017 года Министерство финансов США внесло в "список Магнитского" Артема Чайку – одного из сыновей генерального прокурора. В ведомстве считают, что Артем Чайка использовал служебное положение своего отца для получения государственных контрактов и оказания давления на конкурентов. Свое включение в санкционный "список Магнитского" сын генпрокурора России назвал попыткой оказать давление на прокуратуру. По его словам, попытка властей США "обречена на провал".