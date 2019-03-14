Госдепартамент США: в России царит "атмосфера безнаказаности"

Ситуация с соблюдением прав человека в России продолжает ухудшаться. Как и в предыдущие годы, в стране сохраняется атмосфера безнаказанности – правительство не принимает адекватных мер для привлечения к ответственности чиновников, совершающих преступления и злоупотребляющих властью. Об этом говорится в ежегодном докладе о положении с правами человека во всем мире, опубликованном в среду на сайте Госдепартамента США.

В 2018 году нарушения гражданских прав отмечались практически во всех сферах деятельности российского государства. Правительство активно вмешивалось и пыталось манипулировать избирательными процессами во время президентских выборов в марте 2018 года, на которых в очередной раз одержал победу Владимир Путин.

В России силы безопасности традиционно подчиняются гражданским властям. Единственное исключение из этого правила – Чеченская республика, где силовики подотчетны только главе региона Рамзану Кадырову. Существенная доля всех нарушений прав человека в России связана с событиями, происходящими в Чечне.

Ситуацию с соблюдением прав человека усложняет продолжающаяся оккупация Крыма, аннексированного Россией у Украины в 2014 году, а также поддержка сепаратистов, действующих на востоке Украины. Российские власти продолжают вооружать и тренировать боевиков, провоцируют столкновения бандитских формирований с украинскими военнослужащими. Кроме того, на территории России продолжают арестовывать украинских граждан по политическим мотивам. Многие из задержанных украинцев утверждают, что они подвергаются пыткам во время проведения расследований.

В 2018 году на территории России были совершены множество преступлений, нарушающих права человека.

Среди отмеченных правонарушений ­– внесудебные убийства (включая убийства геев в Чечне представителями местной власти), похищения людей правоохранительными органами, которые в отдельных случаях приводили к гибели и карательному психиатрическому заключению, опасные для жизни условия содержания в тюрьмах, незаконные аресты и задержания, преследование людей по политическим мотивам, жестокое подавление свободы слова, насилие над журналистами, блокировка и фильтрация интернет-контента, ограничение свободы вероисповедания и прав на участие в политическом процессе, торговля людьми.