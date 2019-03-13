Медики назвали россиян одной из наиболее быстро стареющих наций

Научный журнал The Lancet опубликовал исследование, которое сравнивает скорость старения жителей разных стран. Россия в итоге попала в группу стран Африки и Азии, жители которых быстрее всего превращаются в стариков.

Измерять "скорость старения" в 192 странах группа ученых решила не по формальной продолжительности жизни в том или ином государстве, а ориентируясь на "возрастные" болезни. В список таких заболеваний ученые включили 92 недуга. 13 из них связаны с проблемами сердечно-сосудистой системы (инсульт, мерцательная аритмия, эндокардит), 35 относятся к онкологии.

Также в список попали болезнь Паркинсона, ухудшение слуха, катаракта и глаукома, болезнь Альцгеймера, травмы, полученные при падении во время ходьбы. Исследование показало, что все эти болезни, которые традиционно ассоциируются с преклонным возрастом, на самом деле развиваются у жителей разных стран в разном возрасте. Разброс достигает 30 и более лет.

Авторы исследования оценивали и то, насколько уже возникшие болезни ухудшали качество жизни (например, для этого учитывали продолжительность жизни и то, как часто болезнь приводила к инвалидности).

Проанализировав данные с 1990 по 2017 год, ученые определили "средний возраст старения", к которому у жителей планеты обычно накапливается несколько старческих болезней: 65 лет.

При этом японцы и швейцарцы начинают ощущать себя на 65 лет в среднем примерно в 76 лет, жители Афганистана - в 51 год, а жители Центральноафриканской Республики - в 53 года. Раньше всего старческие болезни и сопровождающие их проблемы настигают жителей Папуа - Новой Гвинеи (45 лет), пишет РБК.

Россию ученые отнесли к числу стран, чье население стареет быстрее, чем в среднем по миру: характерный для преклонного возраста набор болезней у жителей РФ обычно формируется уже к 59 годам. Это 160-е место среди 192 стран, изученных авторами исследования.

Для сравнения, на Украине старость начинается в 57 лет, в Белоруссии - в 60, в Чехии - в 65, в Венесуэле - в 67, в США - в 68, в Великобритании - в 70, в Норвегии - в 72, во Франции, Сингапуре и Швейцарии - в 76 лет.

"Правительства всего мира проводят политику, направленную на борьбу со старением населения. Но приносит ли увеличение продолжительности жизни новые возможности или является угрозой стабильности общества, во многом зависит от того, ощущают ли люди негативные последствия старения для здоровья. Среди них - постепенная потеря физической, умственной и когнитивной целостности", - говорится в исследовании.