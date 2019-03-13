Пентагон раскрыл детали военного бюджета, ориентированного на Россию и Китай

Пентагон обнародовал детали проекта оборонного бюджета объемом 750 миллиардов долларов, который администрация Дональда Трампа направила в Конгресс.

Военное ведомство заявило, что предложенный бюджет показывает, как вооруженные силы смещают фокус с борьбы с боевиками на конкуренцию с Китаем и Россией.

Бюджетная заявка отражает попытки переориентировать военный аппарат на Китай и Россию после полутора десятка лет, когда в фокусе внимания были войны в Ираке и Афганистане.

Так, ВМС США планируют досрочно списать один из своих авианосцев и инвестировать в беспилотные корабли.

Сухопутные войска пытаются снизить инвестиции в устаревшие вертолеты и боевые машины и вместо этого закупать современные версии, а ВВС серьезно наращивают свои инвестиции в космос.

Бюджетная заявка объемом 750 миллиардов долларов включает 718 миллиардов на нужды министерства обороны и 32 миллиарда на деятельность оборонного характера в других ведомствах – в основном речь идет о программах министерства энергетики, связанных с ядерным оружием.

По сравнению с текущим финансовым годом объем бюджета предлагается увеличить почти на 5 процентов, но с учетом инфляции он будет ниже максимальных объемов общих расходов на оборону на пике войн в Ираке и Афганистане.

Во вторник в Пентагоне заявили, что данный бюджет будет способствовать обеспечению мира с Россией и Китаем, создавая вооруженные силы, способные победить их в случае конфликта.

"Ставки очевидны, – заявил во вторник в Пентагоне исполняющий обязанности заместителя министра обороны Дэвид Норквист. – Если мы хотим мира, то противники должны знать, что, сражаясь с нами, они не победят".

По словам Норквиста, бюджет представляет собой крупнейшую заявку на исследовательские, конструкторские, испытательные и оценочные работы, которая представлялась в Конгресс за последние 70 лет, что показывает стремление Пентагона к разработке новых технологий.

Он подчеркнул значительные новые инвестиции в средства ведения войны в киберпространстве, гиперзвуковое оружие, искусственный интеллект, лазеры и космическую сферу, включая создание Космических сил.

Имеются позитивные признаки, свидетельствующие о том, что этот бюджет означает начало смещения фокуса на стратегическую конкуренцию с Китаем и Россией, считает Сюзанна Блюм, которая работала в Пентагоне при администрации Барака Обамы, а сегодня является заместителем директора оборонной программы в Центре за новую американскую безопасность.

В качестве примеров Блюм приводит решение увеличить число быстроходных атомных подводных лодок класса "Вирджиния" с двух до трех, инвестиции в беспилотные корабли ВМС и принятие окончательного решения о порядке организации Космических сил.

Бюджетная заявка предусматривает выделение 31 миллиарда долларов на модернизацию ядерной триады страны, ориентированной, преимущественно, на Россию.

Речь, в частности, идет о выделении 3 миллиардов долларов на производство и проектирование нового бомбардировщика B-21 и 2,2 миллиарда долларов на новую ядерную подводную лодку класса "Колумбия".

Еще 700 миллионов долларов предлагается выделить на новую ракету большой дальности, запускаемую вне зоны поражения ПВО, и 600 миллионов долларов – на модернизацию арсенала межконтинентальных баллистических ракет.

Однако некоторые решения, по-видимому, выбиваются из этой стратегии.

Так, Пентагон запросил меньше средств на Европейскую инициативу сдерживания – основную программу поддержки усилий союзников в Европе по предотвращению возможных вторжений со стороны России. Министерство обороны затребовало на эти цели 5,9 миллиарда долларов – на 600 миллионов меньше, чем выделил Конгресс в этом году.

Бюджет предусматривает размещение заказа на производство 78 истребителей F-35 у компании Lockheed Martin на сумму 11,2 миллиарда долларов. Но он также запрашивает восемь новых вариантов более старых истребителей F-15 производства Boeing стоимостью 1,1 миллиарда долларов. Это будет первая закупка F-15 с 2001 года.

Несмотря на то, что администрация запустила амбициозную программу масштабной перенастройки системы противоракетной обороны, администрация затребовала на нужды Агентства противоракетной обороны 9,43 миллиарда долларов, что на 1,06 миллиарда меньше, чем в принятом бюджете на 2019 год.

Агентство затребовало 157,4 миллиона долларов на средства защиты от гиперзвуковых угроз и 303,5 миллиона долларов на инициативы по демонстрации способности датчиков отслеживать баллистические ракетные цели. В конечном итоге эту технологию предполагается использовать в космосе для отслеживания ракет.

Обе программы направлены на противодействие новым военным системам России и Китая.