Согласно высокопоставленным источникам в Белом доме, президент "принимает участие в дискуссиях" по поводу приостановки полетов Boeing 737 Max-8. Собеседники не уточняют, с кем Дональд Трамп обсуждает этот вопрос. Ранее во вторник глава компании Boeing Деннис Мюленбург заверил президента во время телефонного разговора в безопасности новых лайнеров.

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Источники в администрации подтвердили факт разговора Трампа с Мюленбургом, однако отказались вдаваться в детали беседы. Звонок состоялся после того, как президент написал в своем Твиттере, что "самолеты становятся слишком сложными для полетов".

Остается неизвестным, кто был инициатором разговора президента с главой Boeing.

Дональд Трамп пока отказывается приостановить полеты до выяснения причин обеих катастроф, которые могут быть связаны с работой программного обеспечения.

После крушения Boeing 737-Max 8 в Эфиопии, которое произошло в воскресенье, полеты лайнеров этой модели приостановили власти десятков стран. Такое решение приняли, в том числе, в Китае, Турции, Индонезии, Бразилии, Южной Корее и странах Евросоюза.

Целый ряд сенаторов от обеих партий во вторник призвали Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) также ввести временный запрет на полеты 737-Max 8.

Исполняющий обязанности главы авиационного ведомства Дэниел Элвелл во вторник сообщил, что FAA экстренно изучает все имеющиеся данные. В агентстве пока не обнаружили системных проблем с моделью 737-Max 8, которые давали бы основания для запрета на полеты. Элвелл заверил, что в случае, если такие проблемы будут обнаружены, ведомство незамедлительно примет соответствующие меры.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила в интервью Fox News во вторник, что сотрудники администрации находятся в постоянном контакте с Министерством транспорта и FAA, и что решение по поводу полетов новых Boeing будет принято "в соответствующее время".