Согласно высокопоставленным источникам в Белом доме, президент "принимает участие в дискуссиях" по поводу приостановки полетов Boeing 737 Max-8. Собеседники не уточняют, с кем Дональд Трамп обсуждает этот вопрос. Ранее во вторник глава компании Boeing Деннис Мюленбург заверил президента во время телефонного разговора в безопасности новых лайнеров.

Источники в администрации подтвердили факт разговора Трампа с Мюленбургом, однако отказались вдаваться в детали беседы. Звонок состоялся после того, как президент написал в своем Твиттере, что "самолеты становятся слишком сложными для полетов".

Airplanes are becoming far too complex to fly. Pilots are no longer needed, but rather computer scientists from MIT. I see it all the time in many products. Always seeking to go one unnecessary step further, when often old and simpler is far better. Split second decisions are....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2019