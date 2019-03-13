Российские писатели и журналисты назвали законы о штрафах за фейковые новости "режимом прямой цензуры"

"Настоящее время"

Šimtai rusų Maskvoje protestavo prieš griežtesnę interneto kontrolę Foto: AFP / Scanpix

Российские писатели, литераторы и журналисты назвали принятые Госдумой законы о штрафах за фейковые новости и неуважение к власти "открытой декларацией об установлении в стране режима прямой цензуры". Открытое письмо написали представители ассоциации "Свободное слово", "ПЭН-Москва" и петербургского ПЕН-клуба. Заявление опубликовал сайт Colta.ru.

Авторы письма отметили, что новые законы позволят чиновникам "под надуманными и произвольными предлогами запрещать распространение любой информации и бессрочно блокировать любые медийные ресурсы в Интернете". "Принятие таких законов продолжает тенденцию жесткого подавления свободы слова в России. Речь идет о грубом чиновничьем произволе, о циничном попрании конституционных прав граждан Российской Федерации", – говорится в письме. 7 марта Госдума окончательно приняла законы: о наказании за неуважительные публикации о российском обществе, госсимволах и госорганах (закон вводит штраф за распространение информации, "выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ", которая не содержит в себе уголовного преступления). Такие действия будут наказываться административным штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения человеку грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей или арест до 15 суток.

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации", который предусматривает запрет распространения фейковых новостей в СМИ и интернете.

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