Великобритания и ЕС достигли компромисса по Brexit

На встрече Мэй с Юнкером и Барнье принята юридически обязательная декларация, касающаяся наиболее спорного аспекта соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Брюссель и Лондон достигли компромисса на дополнительных переговорах о судьбе соглашения о выходе Великобритании из ЕС. На встрече британского премьера Терезы Мэй с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главой делегации ЕС на переговорах о "Брекзите" Мишелем Барнье в Страсбурге стороны приняли поздно вечером в понедельник, 11 марта, две совместных декларации.

В одной из них — юридически обязательной — стороны обязуются до конца 2020 года выработать замену так называемому "бэкстопу" — временному решению, которое должно предотвратить установление жесткой границы между членом ЕС Ирландией и британской Северной Ирландией. Великобритания также получит право временно приостановить действие правил, касающихся Северной Ирландии, если ЕС нарушит свои обязательства.

Вторая декларация является дополнением к согласованной ранее политической декларации, в которой стороны обрисовывают будущие отношения между ЕС и Великобританией.

Председатель Еврокомиссии Юнкер подтвердил достижение договоренности с Лондоном. Она содержит необходимые уточнения и правовые гарантии для соглашения по "Брекзиту" и спорному "бэкстопу", написал Юнкер вечером 11 марта на своей странице в микроблоге Twitter. По словам главы Еврокомиссии, он обсудил достигнутую с Мэй договоренность с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, которую тот готов поддержать.

Юнкер подчеркнул, что согласованные в понедельник дополнения к договору по "Брекзиту" являются самым последним предложением Лондону. По его словам, текст договора был согласован 105 дней назад. С тех пор разъясняли, уточняли, что означает этот договор. Теперь наступило время принимать решение. "Каждый получает второй шанс, но третьего не будет, — сказал глава Еврокомиссии и призвал британский парламент одобрить соглашение о "Брекзите". — Наступил конец всех переговоров".

Достигнутые в Страсбурге соглашения уже 12 марта будут вынесены на голосование в британском парламенте. Если они будут отклонены, на следующий день Тереза Мэй вынесет на голосование парламента вопрос о жестком "Брекзите" — выходе из Евросоюза без соглашения. Если депутаты отклонят и его, 14 марта им придется решать вопрос о попытке договориться с Евросоюзом о переносе даты "Брекзита".