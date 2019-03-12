В московской квартире обнаружили пятилетнюю девочку-маугли

Пятилетнюю девочку с признаками истощения обнаружили в московской квартире в антисанитарных условиях. Следственный комитет возбудил уголовное дело против матери ребенка, а также дело о халатности работников органов социальной защиты и полиции. Соседи неоднократно вызывали полицейских, но те "не проявили должного внимания".

10 марта в Москве на Ленинградском шоссе после жалоб соседей полиция и спасатели вскрыли квартиру и забрали оттуда ребенка. Как сообщают в СК, у девочки отсутствуют социальные навыки, есть признаки анорексии, на шее у нее обнаружили вросший в кожу шнурок.

Девочку доставили в больницу.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова после посещения девочки сообщила, что она "не приучена спать на кровати, с большим трудом удалось ее уложить, боится воды". Продукты, которые ей предлагают, она сначала нюхает и только потом берет в руки, рассказала Кузнецова.

Сейчас состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести, ее лечат врачи.

По словам соседей, мать девочки отсутствовала дома несколько дней. Позже ее задержали, предъявив обвинение в покушении на убийство, сообщает СК.

На допросе женщина объяснила, что она – мать-одиночка, поэтому вынуждена была оставлять дочь дома одну на непродолжительное время. Она также рассказала, что собиралась продать квартиру из-за просроченного долга за кредит и задолженности за коммунальные платежи и переехать с ребенком к своему знакомому.

По информации следователей, соседи неоднократно вызывали полицию, но представители правоохранительных органов "не проявили должного внимания". Лишь одна сотрудница полиции настояла на том, чтобы спасатели МЧС вскрыли квартиру. Кроме того, СК проверит информацию о том, что консьержу подъезда, который настаивал на вскрытии квартиры, якобы также поступали угрозы.

В Следственном комитете оценят работу полицейских, которые приезжали раньше по вызову, а также дадут правовую оценку действиям сотрудников органов опеки и попечительства, которые длительное время не проверяли условия проживания ребенка и выполнение ее матери своих родительских обязанностей. В связи с этим, по информации источника "Интерфакса", в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело о халатности.

В СК отметили, что это не первый случай жестокого обращения родителей со своими детьми. В Санкт-Петербурге мать совершила убийство своего малолетнего сына, доведя его до истощения, в Москве женщина покушалась на убийство сына, бросив его на произвол судьбы в лесу.

В феврале в Кирове возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая почти на неделю оставила запертой в квартире свою дочь. Тело девочки обнаружила бабушка – она пришла поздравить внучку с днем рождения.